В Госдуме напомнили о штрафе до 7 тыс. рублей за отказ во временной регистрации

Арендодателям квартир может грозить штраф до 7 тыс. рублей за отказ в предоставлении жильцам, снимающим их собственность на срок от 90 дней, временной регистрации. Об этом 14 сентября сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, в других регионах — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей», — сказал он «РИА Новости».

По словам депутата, введение данных санкций предусмотрено ст. 19.15.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении»). Однако, как уточнил Якубовский, в некоторых случаях наложения штрафной санкции можно избежать — например, если человек, снимающий жилплощадь, является близким родственником владельца и зарегистрирован по другому адресу или же если арендующий приехал в служебную командировку при условии наличия подтверждающих документов.

Якубовский добавил, что временная регистрация является обязательным условием не только для осуществления контрольной деятельности за миграцией, но и для оформления медицинской помощи, устройства ребенка в детский сад или школу, а также для получения иных социальных услуг, пишут "Известия".