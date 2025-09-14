Я нашел ошибку
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
Избирком Самарской области назвал явку на выборах на 12:00 14 сентября
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
В Госдуме предложили поменять правила присвоения звания «Ветеран труда»
В Госдуме напомнили о штрафе до 7 тыс. рублей за отказ во временной регистрации
В Госдуме напомнили о штрафе до 7 тыс. рублей за отказ во временной регистрации
В лонг-лист национальной премии WHERETOEAT внесли 34 ресторана из Самарской области
В лонг-лист национальной премии WHERETOEAT внесли 34 ресторана из Самарской области
Станислав Вязовский: выборы - гражданский долг, который каждый из нас должен выполнить
Станислав Вязовский: выборы - гражданский долг, который каждый из нас должен выполнить
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
Минпромторг: русская кухня должна быть признана нематериальным наследием РФ
Минпромторг: русская кухня должна быть признана нематериальным наследием РФ
Избирком Самарской области опубликовал данные по явке на выборах на 10:00 14 сентября
Избирком Самарской области опубликовал данные по явке на выборах на 10:00 14 сентября
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября на площади Куйбышева пройдет праздничный концерт, посвященный 439-летию Самары
«Сделано в Самаре»: выставка объединит 50 представителей малого и среднего бизнеса
В Госдуме напомнили о штрафе до 7 тыс. рублей за отказ во временной регистрации

14 сентября 2025 13:00
94
В Госдуме напомнили о штрафе до 7 тыс. рублей за отказ во временной регистрации

Арендодателям квартир может грозить штраф до 7 тыс. рублей за отказ в предоставлении жильцам, снимающим их собственность на срок от 90 дней, временной регистрации. Об этом 14 сентября сообщил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Отказ оформить временную регистрацию жильцу, если срок аренды превышает 90 дней, может повлечь административную ответственность для собственника. В Москве и Санкт-Петербурге штраф составляет от 5 тыс. до 7 тыс. рублей, в других регионах — от 2 тыс. до 5 тыс. рублей», — сказал он «РИА Новости».

По словам депутата, введение данных санкций предусмотрено ст. 19.15.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении»). Однако, как уточнил Якубовский, в некоторых случаях наложения штрафной санкции можно избежать — например, если человек, снимающий жилплощадь, является близким родственником владельца и зарегистрирован по другому адресу или же если арендующий приехал в служебную командировку при условии наличия подтверждающих документов.

Якубовский добавил, что временная регистрация является обязательным условием не только для осуществления контрольной деятельности за миграцией, но и для оформления медицинской помощи, устройства ребенка в детский сад или школу, а также для получения иных социальных услуг, пишут "Известия".

Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
14 сентября 2025  12:10
14 сентября 2025  12:10
Отмечание Дня города в Самаре завершат фейерверком
167
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
14 сентября 2025  11:21
14 сентября 2025  11:21
В Самаре прошел третий общегородской арт-фестиваль «Живописный город. Традиции и современность»: ФОТО
165
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
14 сентября 2025  10:33
14 сентября 2025  10:33
Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем города
165
Самара отмечает День города
13 сентября 2025  18:35
Самара отмечает День города
487
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
12 сентября 2025  12:05
12 сентября 2025  12:05
Бесплатные автобусные экскурсии ждут жителей и гостей Самары в День города
523
