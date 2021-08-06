Уже в этом году в селе Лопатино начнется строительство школы на 1500 мест

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Минпросвещением РФ одобрена заявка на софинансирование строительства новой школы на 1500 человек в селе Лопатино Волжского района. Новое образовательное учреждение, отвечающее всем современным требованиям, смогут посещать учащиеся, проживающие в микрорайоне «Южный город».

Напомним, что Решением Президента РФ Владимира Путина до 2025 года все школы должны перейти на работу в одну смену. Для этого требуется создать дополнительные учебные места. В этих целях минпросвещения России запустило программу по софинансированию проектов создания школ из средств федерального бюджета. Проекты пройдут три этапа отбора со сроками ввода объектов образования в период с 2022 по 2024 годы соответственно.

По поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, определены приоритетные территории, на которых планируется строительство новых школ, с учетом потребности муниципальных образований региона. Заявка, получившая одобрение федерального министерства, была подготовлена и направлена Правительством Самарской области в мае этого года.

«Школу планируется построить с использованием механизма концессионного соглашения, инвестор определен. Старт строительства новой школы будет дан уже в этом году, а срок ввода объекта в эксплуатацию запланирован на конец 2022 года», - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

«Южный город» - место массовой жилой застройки. Сейчас в микрорайоне работает одна школа, рассчитанная на 3000 детей. Однако число учащихся за 2019-2020 учебный год увеличилось почти на тысячу человек. При этом, территория продолжает активно застраиваться. Из-за ввода нового жилья постоянно увеличивается количество учащихся школы во всех параллелях. В прошедшем учебном году в школе открыто 22 первых класса.