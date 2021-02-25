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Условия льготной ипотеки для регионов могут поменять

25 февраля 2021 13:48
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Условия льготной ипотеки для регионов могут поменять

Программа льготной ипотеки для регионов должна меняться. Такое мнение в беседе с «ФедералПресс» высказал руководитель Института региональной экспертизы Дмитрий Михайличенко.

«Программа льготной ипотеки для регионов и городов-мегаполисов – это неплохо. Но в общем виде программа должна меняться. Слишком силен лоббистский элемент застройщиков и недостаточно выражена социальная составляющая программы», – пояснил эксперт.

По его словам, для таких регионов, как Нижегородская область, Башкирия или Самарская область, льготная ипотека – это реальный шанс улучшить жилищные условия для среднего класса.

«То, что регионы Поволжья одни из лидеров, понятно, и свидетельствует, что как раз здесь программа оказалась максимально востребованной. А вот для инвестирования более подходят Москва и Московская область: цены на недвижимость там растут достаточно быстро. Но здесь должен быть контроль», – заключил Михайличенко.

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