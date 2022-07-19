Уровень просроченной ипотечной задолженности постепенно сокращается

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Уровень просроченной ипотечной задолженности по кредитам, выданным на покупку строящегося жилья в денежном выражении, постепенно сокращается. Вместе с тем, в два раза увеличилось количество регионов, в которых зафиксирован рост проблемной ипотеки. К таким выводам пришли аналитики коллекторского агентства «Долговой Консультант» на основе анализа данных Банка России.

За 12 месяцев объём просроченной ипотечной задолженности под залог договоров долевого участия (ДДУ) в целом по стране упал на 29% или на 2 млрд рублей, до уровня 4,9 млрд рублей. С начала года по 1 июня 2022 года темп снижения замедлился – до 11% за пять месяцев (что эквивалентно 2,2% в месяц или 26% в годовом выражении). При этом количество регионов с динамикой роста проблемной ипотеки на первичном рынке жилья выросло в два раза: с начала 2022 года он зафиксирован в 29 регионах, тогда как с июня 2021-го по июнь 2022 — всего в 15.

«Абсолютные цифры зависят от сорванных сроков ввода домов в эксплуатацию, длительности процесса по регистрации прав и оформления закладной, невозможности переуступки по льготным ипотечным программам, заключения сделок банком-кредитором по уступке проблемных кредитов, — говорит Денис Аксёнов, генеральный директор коллекторского агентства «Долговой Консультант». — Рост в разрезе количества регионов связан, скорее всего, с техническими показателями и затрагивает штучное количество кредитов».

Как полагает эксперт, в наиболее крупных регионах по показателю просроченной задолженности на первичном рынке (Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Воронежская область) – ситуация позитивная. «За 1 полугодие 2022 года из топ-5 регионов только в г. Санкт-Петербурге зафиксирован 10%-ный рост, в остальных – снижение. Это означает, что региональные власти и Фонд развития территорий по мере сил достраивают объекты застройщиков-банкротов», — полагает Денис Аксёнов.