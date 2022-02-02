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Цены на самарском рынке новостроек в январе 2022 года снова подросли

2 февраля 2022 12:13
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Цены на самарском рынке новостроек в январе 2022 года снова подросли

На рынке строящегося жилья в Самаре в январе цены повысились. Средневзвешенная по городу цена предложения жилья в новостройках в январе составила 83107 рублей за
квадратный метр. По сравнению с данными прошлого месяца, средневзвешенная стоимость в январе повысилась на 1747 рублей за квадратный метр или на 2,1%.

Цены на самарском рынке новостроек в январе 2022 года снова подросли. Сильнее всего это заметно в Кировском, Красноглинском и Ленинском районах – рост средней цены квадратного
метра в этих локациях составил 16,15%; 10,3% и 8,33% соответственно. Существенным обстоятельством, влияющим на рост цен, может быть полное отсутствие конкуренции в
пределах района. В активной стадии строительства и в Кировском, и в Красноглинском, и в Ленинском районах можно насчитать лишь по одному жилому комплексу.
В Красноглинском районе еще и стартовали продажи нового дома №7 в ЖК «Новая Самара», что также могло повлиять на уровень средних цен в данной локации.

Обзор подготовлен сайтом DOMOSTROYRF.RU.

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