Судьбу строительства крематория под Самарой решат в ближайшие дни

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Как сообщили OBOZ.INFO в прокуратуре Самарской области, в ближайшие дни Самарский областной суд рассмотрит иски надзорного ведомства по признанию незаконными ряда решений о строительстве под Самарой нового крупнейшего комплекса захоронений с крематорием и кладбищем. Иски поданы прокуратурой к администрации сельского поселения Хорошенькое Красноярского района Самарской области, в одном из сел которого, Кривое Озеро, и должен быть построен первый в регионе крематорий с колумбарием. Накануне начала судебных процессов глава поселения Хорошенькое Сергей Паничкин неожиданно подал в отставку по собственному желанию.

Строительство нового гигантского ритуального комплекса под Самарой — с первым в Самарской области крематорием на две печи и кладбищем на несколько десятков гектар — в селе Кривое Озеро, входящего в сельское поселение Хорошенькое (Красноярский район), было включено в генплан поселения еще в конце 2020 года. Под ритуальные объекты были выделены крупные земельные участки, внесены изменения в правила землепользования.

Узнавшие об этом местные жители восприняли новость с негодованием.

Жители села Кривое Озеро, где расположены в том числе дачи самарцев и коттеджный поселок «Пять озер», организовали сбор подписей под петицией с протестом, записали видеобращение к президенту РФ и также обратились в прокуратуру.

«В ноябре 2020 года всего два человека провели слушания и приняли решение за весь Красноярский район о переводе 45 га черноземной плодородной земли под строительство кладбища и крематория, — заявили местные жители в видеообращении к президенту РФ. – Местные и областные власти не слышат сельчан и продолжают настаивать на строительстве объектов именно в этом месте. Все это противоречит федеральному законодательству. Здесь близко расположены грунтовые воды, все эти загрязнения попадут в реки Сок и Волгу. Пожалуйста, спасите нашу реку Волгу, спасите наши села!»

Жители обращали внимание на то, что общественные слушания по внесению изменений в генплан местным собранием представителей были проведены фактически без участия жителей, а экологическая и гидрологическая экспертизы проекта якобы не проводились. Протестующие считают, что их недвижимость обесценится, кроме того будут загрязнены водные объекты и земли.

Прокуроры провели проверку обращений жителей, в результате которой было установлено, что решения местных органов власти поселения могли приниматься с нарушениями, в том числе по процедуре оценки участков для размещения ритуальных объектов и проведения предусмотренных законом публичных слушаний. Прокуратура вынесла в июле 2021 года сразу три протеста на решения депутатов, но собрание представителей Хорошенького неожиданно их все отклонило. Прокуроре Самарской области в итоге пришлось обращаться с исками, которые должны быть рассмотрены в Самарском областном суде до 7 декабря.

Первый иск областной прокуратуры — об оспаривании решения Собрания представителей сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области от 2 ноября 2020 года №22 «О создании мест погребения на территории сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский». Второй требует признать недействующими сразу два решения сельских парламентариев от 11 ноября 2020 года. Это №23 «О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Хорошенькое муниципального района Красноярский Самарской области» и № 24 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Хорошенькое…».

Между тем, в администрации Хорошенького накануне суда с прокуратурой началась кадровая чехарда.

Как стало известно OBOZ.INFO, 3 ноября неожиданно подал в отставку глава сельского поселения Хорошенькое Сергей Паничкин. Назначенная на его место ВРИО главы Наталья Меркулова, депутат местного собрания представителей, проработала всего около недели, и также подала в отставку. Теперь ВРИО руководителя Хорошенького в ожидании конкурса по отбору кандидатур на должность главы поселения трудится другой местный депутат — Жантас Жанбасаров.

Изменения в Генплан Хорошенького предусматривают создание крупного комплекса ритуальных объектов: крематория на пяти гектарах и кладбища на 40 гектарах

Проблема отсутствия возможности расширять существующие в Самаре кладбища уже не одно десятилетие заставляет власти региона искать решение. Идея строительства для захоронения самарцев крематория и колумбария обсуждается с конца 90-х годов. Однако найти подходящий земельный участок в безлюдной зоне почему-то никак не удается, а все создающиеся вновь планы упираются в итоге в интересы жителей тех территорий, где упорно пытаются разместить нетрадиционные ритуальные объекты.

В этом году волна протестов в связи с идеей построить, наконец, первый в регионе крематорий, захлестнула не только само село Хорошенькое, но и Красноярский район Самарской области, и уже вынесла проблему на федеральный уровень.

По версии ряда СМИ, в том числе ФАН, за протестными событиями вокруг строительства крематория в Самарской области может стоять «похоронная мафия», которой невыгодно потерять крупный источник доходов, связанный с традиционными захоронениями (выделение престижных участков, копка могил, и так далее).

Эксперты обращают внимание на то, что Генпланом села Хорошенькое предусмотрено строительство не только крематория, но и нового крупного кладбища на площади 40 га. Это максимально возможный по закону размер площади под захоронения.

Затянуть процесс строительства крематория и сохранить надолго традиционные погребения в земле (которые значительно дороже чем кремация и захоронение урн с прахом в колумбарии) может быть на руку некоторым бенефициарам процесса: с учетом того, что места на кладбищах в Самаре практически иссякли, будет расти и новый крупный погост в Красноярском районе.