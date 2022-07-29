Строительство самарской двухуровневой развязки ведется с опережением на полгода

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Эстакаду могут открыть весной, вместо запланированной осени 2023 года.

Согласно заключенному с подрядчиком контракту, сдать в эксплуатацию двухуровневую развязку на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии необходимо в октябре 2023 года.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал в прямом эфире ГТРК «Самара» 27 июля, что работы ведутся со значительным опережением графика.

На данный момент развязка готова на 70%. По словам Азарова, эстакада откроется как минимум на полгода раньше срока. Уже зимой она начнет работу в тестовом режиме.

На данный момент строители закончили работы по монтажу балок в пролетах. Скоро начнется укладка асфальта.

Работы по строительству двухуровневой развязки начались весной 2021 года. Ее общая протяженность составит 575 метров. Начинается она у ДК «Современник», а заканчивается после улицы XXII Партсъезда. Эстакада будет состоять из шести полос — по три по каждому направлению движения.

Проект предполагает развязки на разных уровнях. С Ново-Садовой автомобили будут проезжать верхним путем. Со стороны Советской Армии транспортные средства будут передвигаться под путепроводом и поворачивать налево, чтобы попасть на Ново-Садовую.

Сумма контракта на строительство эстакады составила 3,58 млрд рублей, пишет Обозрение.

Фото: Екатерина Маркелова