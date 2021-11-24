Строительство планетария в Самаре отложили на 2022 год

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В 2022 году в Самаре планируют реализовать несколько крупных проектов в сфере культуры. Об этом сообщили представители правительства региона.

— В следующем году на территории музея «Самара Космическая» начнется возведение планетария. Кроме этого, должна стартовать реконструкция цирка и музея Алабина. Также на этот период запланированы работы в третьей очереди театра «СамАрт», — пояснили в «белом доме».

Строительство планетария оценили в 716 миллионов рублей. Причем финансировать работы будут как из регионального, так и федерального бюджетов. Предполагается, что минимум 250 миллионов рублей поступит по Федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП).

Известно, что здание планетария будет пятиэтажным. В нем оборудуют звездный зал на 170 зрителей. Купол-экран же по проекту будет 20-метровым с обходной внутренней технической галереей. Также для посетителей внутри будут работать кафе, магазин сувениров, конференц-зал и студия по изучению космонавтики и астрономии.

На крыше хотят разместить площадку для наблюдения за астрономическими явлениями и объектами Солнечной системы. Специально для этого здесь установят телескопы.

За несколько месяцев до предполагаемой даты начала строительства в Самаре провели торжественную церемонию. В День космонавтики, 12 апреля, около музея «Самара Космическая» заложили капсулу с посланием к потомкам, пишет 63.ру.