Строительство магистрали Центральной в Самаре растянется на 3 года

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Названы сроки строительство первого этапа магистрали Центральной. Их обозначили представители регионального Минтранса.

Сейчас чиновники ищут подрядчика для строительства дороги. Ее протянут от Ракитовского шоссе в Самаре до дороги Обводная Самары. Стоимость контракта оценили в 8,6 миллиарда рублей.

— Срок выполнения работ — с 1 июня 2023 года по 1 ноября 2025 года, — указано в документах закупки.

В список работ, помимо обустройства дороги, включены строительство двух путепроводов:

на пересечении проспекта Карла Маркса и железнодорожных путей, в районе станции Дачной;

на пересечении магистрали Центральной и улицы Садовой в поселке Петра-Дубрава.

Также на магистрали сделают ливневки и водоотвод, построят локальные очистные сооружения. На городской части дороги поставят уличное освещение.

Магистраль Центральная — один из самых масштабных транспортных проектов Самарской области. Впервые местные власти заговорили о ее строительстве еще в 1965 году. Тогда в генплане города появились первые наброски будущей дороги. Больше полувека проект кочевал из одного документа в другой, стройку не один десяток раз переносили, пишет 63.RU.