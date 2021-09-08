Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти приблизилась к 30%

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7 сентября 2021 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов по поручению Главы региона Дмитрия Азарова провел очередное совещание оперативного штаба по строительству обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, ХП «КК «Обход Тольятти», АО ДСК «Автобан» и др.

Напомним, самая масштабная за последние годы стройка региона стартовала в декабре 2019-го. В будущем общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность новой дороги составит 99 км.

К настоящему времени состоялись надвижки одного пролетного строения на правом берегу и одного – на левом.

«Ведутся работы на 23 опорах, к середине сентября будем готовы осуществить надвижку очередного пролетного строения», – сообщили представители подрядной организации.

В рамках строительства автомобильной дороги выполнены следующие этапы работ: снятие почвенно-растительного слоя – 84,47 км (93,69%), устройство земляного полотна – 67,77 км (74,88%); подстилающего слоя из песка – 51,39 км (54,90%); устройство верхнего слоя основания – 22,62 км (25,84%) и устройство нижнего слоя покрытия – 12,24 км (13,80%).

На заседании штаба обсудили тему выноса коммуникаций, рассмотрели вопрос оформления земельных участков (в настоящее время этот процесс завершен на 91,6%).

Подрядчики также сообщили, что на строительстве обхода задействованы 1725 человек, 485 единиц техники, 64 плавсредства. В целом текущий уровень готовности объекта капитального строительства составляет 29,09%.

Не обошли вниманием участники штаба проблемный вопрос: жители Шигонского района пожаловались на большегрузы, доставляющие стройматериалы на объект. Из-за них значительно ухудшилось состояние межпоселковых дорог. Председатель регионального правительства поручил решить проблему. «Коллеги, это вопрос принципиальный. По этим дорогам дети ездят в школу. Дороги необходимо привести в нормативное состояние, и не к завершению работы над объектом, а немедленно», – обратился к подрядчикам Виктор Кудряшов.

На заседании штаба рассмотрели вопрос компенсации дополнительных расходов в связи с удорожанием стройматериалов. Напомним, соответствующее постановление о подписано премьер-министром страны Михаилом Мишустиным 13 августа 2021 года. Виктор Кудряшов поручил подготовить необходимые обоснования и представить их в Правительство РФ.

Глава регионального кабмина сообщил, что Правительство РФ также рассматривает возможность опережающего финансирования проекта в размере 8 млрд рублей. Такая договоренность была достигнута в ходе совещания заместителя председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина с Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым. В ответ представители компании «Автобан» подтвердили, что готовы задействовать дополнительные силы и ускорить темпы строительства.

Справочно: в марте 2018 года Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров выступил с инициативой о строительстве мостового перехода через реку Волга с обходом городского округа Тольятти в рамках строительства международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай». Это предложение было поддержано Президентом страны Владимиром Путиным. Министерство транспорта РФ инициировало включение проекта в Транспортную стратегию Российской Федерации на период до 2030 года. В сентябре 2018 года проект был включен в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. 16 октября 2019 года состоялось подписание концессионного соглашения между Правительством Самарской области и хозяйственным партнерством «Концессионная компания «Обход Тольятти», созданным при участии Государственной компании «Автодор».

Фото: rosavtodor.gov.ru