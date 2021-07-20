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Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%

20 июля 2021 10:13
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Строительная готовность двухуровневой развязки в Самаре на улице Ново-Садовой составила 15%

В Самаре продолжается  строительство двухуровневой автомобильной развязки на пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным. 

В настоящее время идут работы по бурению свай основания опор путепровода. Забетонировано уже 115 строительных конструкций, общее количество по проекту составляет – 300 свай. Полностью готово - 10 стоек, для последующей установки балок пролетного строения. Всего будет 19 опор путепровода – по 4 стойки под опору.

Строительство эстакады ведется в стеснённых городских условиях. К опорам путепровода предъявляются особые требования в отношении обеспечения удобства подмостового проезда и видимости, кроме того архитектурно-эстетические требования. 

«Особенность строительства данной развязки состоит в том, что каждая стойка по высоте отличается от другой, потому что  задает продольный профиль транспортной развязки. Расширенная вверх форма стоек является индивидуальностью этого путепровода, оригинальное  решение, которое применили проектировщики, при котором конструкция визуально будет восприниматься «легкой»», - рассказал Алексей Зотов, заместитель директора  подрядной организации.

Также подрядная организация продолжает переустройство коммуникаций  и устройство опор освещения. Строительные работы на дорожном объекте идут по графику и выполнены уже на 15%. 

Осенью планируется полностью закрыть движение по улице Ново-Садовой, и продолжить устройство основания фундамента транспортной развязки.

Напомним, строительство этой транспортной развязки позволит увеличить пропускную способность центральных городских трасс Ново-Садовой и Московского шоссе.

Для того чтобы начать основные работы по возведению эстакады, подготовили дублеры улицы Ново-Садовой, на которые поэтапно переключают транспортное движение. Сейчас переключено движение на дублер по направлению «из города», второе направление «в город» по Ново-Садовой пока остается открытым.

Глава региона Дмитрий Азаров поручил министерству транспорта и автомобильных дорог совместно с ГИБДД и администрацией Самары разработать план регулирования дорожного движения, чтобы минимизировать неудобства для жителей в период проведения масштабных дорожных работ.

 

Теги: В центре внимания Ново-Садовая развязка строительство

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