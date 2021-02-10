Стоимость самарских новостроек продолжает увеличиваться из-за резкого декабрьского скачка цен на металл

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Цены на металл почти не снизились после их декабрьского скачка , что вынудит застройщиков в ближайшие месяцы продолжать повышать стоимость новостроек. Об этом говорят опрошенные «СО» ОНЛАЙН участники регионального строительного рынка. «В декабре прошлого года уже начался рост цен на жилье. Если цены на металл не скорректируют, у нас в регионе я думаю от 10% до 15% цена недвижимости еще подрастет. Стоимость металла в два раза повысилась, а на строительство очень много металла уходит. Плюс рынок жилья реагирует не сразу, есть еще немаловажный фактор — потребительская возможность населения. Одно дело, когда квадратный метр 60 тыс. стоит, другое — если он даже на 10-15% поднимется, на общую стоимость квартиры это серьезно будет влиять. Конечно, застройщики будут стараться нивелировать ситуацию наскокько смогут», — считает президент ассоциации строительных компаний «Спектр недвижимости» Олег Вахрамов.



«Процентов на 10 должна увеличится стоимость жилья, чисто из-за растущей себестоимости строительства в связи с ростом цен на металл. Но повышение произойдет не сразу», — отмечает финансовый директор ГК «Град» Александр Банников.