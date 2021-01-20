Стало известно количество обманутых дольщиков в Самарской области

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В 2020 году в Самарской области ввели в эксплуатацию 16 проблемных объектов долевого строительства. Квартиры и компенсационные выплаты получили почти 1,5 тысячи обманутых дольщиков.

Для сравнения, в 2018 году достроили 8 домов, в 2019 году — 14. Такие данные озвучили на заседании в региональном правительстве.

— Большая часть введенных в 2020 году объектов расположены в Самаре. Среди них — объект ООО «СтройТрест» по адресу Байкальский переулок, объект ООО «Юниверс-строй» на пересечении улиц Ставропольской и Запорожской, объект ООО СК «Новый город» на Буянова, 120, объект ООО СК «Град» на проспекте Карла Маркса, дома ООО «Проект Куйбышев» на Демократической, 7, 10, 11, 12, 13, — рассказал министр строительства Самарской области Евгений Чудаев.

Также доделали один из самых известных долгостроев — жилой комплекс «Ильинская Плаза» в Ленинском районе Самары, застройщиком которого выступило ООО СК «Новый город». Возводить его начали в 2015 году. Достроить должны были в 2017 году. Однако работы остановились. Властям удалось организовать достройку высотки в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского и Буянова. 18 декабря 2020 года областной Минстрой выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, пишет 63.ру.

— С конца 2017 года решили вопросы около 3800 дольщиков. У нас еще почти столько же дольщиков по тяжелым финансовоемким объектам пока еще не обрели свои квартиры. Предстоит решать. Продолжим совместную работу с контрольно-надзорными, правоохранительными органами, застройщиками и инициативными группами дольщиков, — сказал губернатор Дмитрий Азаров.