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Стало известно, какое жилье построят за ТЦ «Амбар» в Самаре

6 апреля 2021 12:44
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Стало известно, какое жилье построят за ТЦ Амбар в Самаре

В Куйбышевском районе Самары начались публичные слушания. На них горожанам представили проект планировки территории в границах улицы Центральной, перспективной магистрали общегородского значения и Южного шоссе. Это участок в районе торгового центра «Амбар».

Разрабатывало проект ООО «Специализированный застройщик "ГВ Девелопмент"». Эта компания принадлежит Геннадию Суркову — сыну известного самарского девелопера Виктора Суркова. Семейство владеет большинством самарских ТЦ. Теперь же компании Сурковых строят жилье. В районе торгового центра «Московский» возводят ЖК «Рассвет». А в районе «Амбара» — макрорайон Амград. Его параметры и будут отображены в проекте планировки.

— Застройка территории будет длиться в районе 10 лет. Судя по представленному проекту, застройщик планирует возвести дома высотой от 9 до 16 этажей с современной отделкой фасадов. Парковок будет достаточно много. Коэффициент — одно место на одну квартиру. Это будут и многоуровневые паркинги, и свободные площадки, но не во дворах, а по периметру застройки. Также задействуют парковку торгового центра «Амбар» — по ночам она пустует, это просто огромное заасфальтированное поле. Да, водителям придется до своих машин немного проходить пешком. Но всё будет в рамках нормативной доступности — в пределах 800 метров от дома, — рассказал 63.RU руководитель департамента градостроительства Самары Сергей Шанов.

Ознакомиться с проектом жители смогут в администрации Куйбышевского района на улице Зеленой, 14. График работы экспозиции: понедельник — пятница с 09:00 до 12:00, суббота, воскресенье — выходные дни. Там горожанам при необходимости предоставят консультацию. Также можно будет оставить отзыв в журнале. Свое мнение по проекту также можно будет направить письмом в администрацию района до 10 мая или в устной форме на собрании.

— Собрание состоится 11 мая на улице Зеленой, 14а. Начало регистрации участников — в 09:00, слушаний — в 10:00, — рассказали в администрации Куйбышевского района.

Карта: Дмитрий Гладышев

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