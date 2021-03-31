Стало известно, как будет ходить транспорт во время строительства новой развязки в Самаре

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Реализация масштабного проекта строительства двухуровневой развязки на слиянии основных транспортных потоков улиц Советской Армии и Ново-Садовой стала возможной благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.

Возведение большого инфраструктурного дорожного объекта в границах города-миллионника всегда связано с определенными неудобствами для горожан. Глава региона Дмитрий Азаров поручил министерству транспорта и автомобильных дорог совместно с ГИБДД и администрацией Самары разработать план регулирования дорожного движения, чтобы минимизировать эти неудобства для жителей в период проведения масштабных работ.

Предстоит временное перекрытие движения, которое будет организовано в 4 этапа. Для снижения транспортной напряженности на время строительства развязки разработаны график работ и планы.

1 этап. На данный момент движение перекрыто на дублерах с 3 февраля по 31 мая 2021 года. Ведутся работы по переустройству сетей, расширению проезжей части до 4-х полос.

2 этап. С 1 июня по 15 августа по направлению «из города» закроется движение по ул. Ново-Садовая, на участке от ул. Гастелло до АЗС «Татнефть», движение будет осуществляться по дублеру этого участка (на нечетной стороне). В обоих направлениях будет организовано по две полосы движения (как и на сегодняшний момент).

3 этап. С 16 июля по 30 сентября закроется движение по направлению «в город» по ул. Ново-Садовая на участке от ул. Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовая. Движение «в город» будет осуществляться по дублеру четной стороны.

4 этап. С 1 октября 2021 г. по 1 декабря 2023 г. движение закроется по основному створу ул. Ново-Садовой. Транспортные потоки пойдут по дублерам в обоих направлениях, по четырем полосам проезжей части.

На участке от АЗС «Татнефть» до Советской Армии движение будет осуществляться по дублеру на нечетной стороне в обоих направлениях. Далее, транспортные потоки будут разведены, по направлению «в город» - по дублеру от ул. Советской Армии до дома №174 по ул. Ново-Садовая по, по направлению «из города» - по дублеру нечетной стороны.

Кроме того, для улучшения проходимости потока автотранспорта, рассеивания трафика движения, в границах перекрытия створа улицы Ново-Садовая будут использоваться прилегающие улицы и внутриквартальные проезды. Для этого в течение мая-июня обеспечат благоустройство/ремонт проезжей части улиц и проездов в границах улиц Ново-Садовая - 8-я Радиальная/ Гастелло – Советской Армии; Ново-Садовая / Советской Армии – 3-я просека.

Рассматривается вопрос организации движения автомобильного транспорта от 5-ой Просеки до Советской Армии по территории МТЛ Арена. Для этого планируется демонтировать шлагбаумы и расширить существующий проезд.

На время строительства развязки на пересечении улиц Советской Армии и Ново-Садовой маршруты общественного транспорта не изменятся. После 1 июля 2021г. планируется организовать движение автобусных маршрутов городского общественного транспорта по 4-х полосному дублеру улицы Ново-Садовой по нечетной стороне, от ул. Советской Армии до АЗС «Татнефть» (на стороне ТЦ «Апельсин»).

Дополнительно, увеличится количество подвижного состава трамваев и уменьшатся интервалы выхода на линию на трамвайных маршрутах, проходящих по ул. Ново-Садовой.

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самары с просьбой отнестись с пониманием к предстоящим работам. «Ради этого масштабного проекта стоит чуть-чуть потерпеть, правильно спланировать свои поездки. Проект того стоит. Идет масштабная трансформация инфраструктуры в нашем регионе: строятся мосты, развязки. Мы постараемся минимизировать неудобства. Сам доеду на участок, посмотрю все предпринятые меры, чтобы оценить их эффективность», - пообещал Глава региона.

Напомним, эстакада соединит основные транспортные потоки из спальных районов в центральную часть города. Проект предусматривает развязки в разных уровнях, устройство тротуаров, электроосвещения, благоустройство и озеленение территории. Общая протяженность строения составит 575 м, на нем будет шесть полос - по три в каждом направлении.