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Стали известны предварительные итоги решения вопроса по восстановлению прав дольщиков

1 сентября 2022 15:04
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Виктор Кудряшов и прокурор СО Сергей Берижицкий приняли участие в межведомственном совещании по восстановлению прав участников долевого строительства.

Первый вице-губернатор – председатель Правительства Виктор Кудряшов и прокурор Самарской области Сергей Берижицкий приняли участие в межведомственном совещании по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства, которое провел заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Анатолий Разинкин.

В совещании приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин, представители других федеральных и региональных органов исполнительной власти, руководство ППК «Фонд развития территорий», сотрудники Генпрокуратуры и прокуроры субъектов Федерации.

Главный управляющий директор Фонда развития территорий Константин Тимофеев рассказал о ходе работы по восстановлению прав граждан – участников долевого строительства. Он, в частности, отметил, что благодаря эффективному межведомственному взаимодействию Фонда, в том числе, с правоохранительным блоком и надзорными органами, количество пострадавших дольщиков и число проблемных объектов системно сокращается.

«За период с 2019 года проделана огромная совместная работа: количество граждан, чьи права необходимо восстановить, сократилось практически вдвое. В начале 2020 г. в стране было порядка 200 тысяч пострадавших дольщиков, по состоянию на 22 августа 2022 года – 100,3 тыс. человек», - сообщил Константин Тимофеев.

Главный управляющий директор Фонда развития территорий отметил, что с 1 января по 22 августа 2022 г. из реестра проблемных исключены 723 долгостроя (28,7% от общего количества).

В Самарской области за последние пять лет в ситуации с восстановлением прав людей, пострадавших в результате действий недобросовестных застройщиков, произошли значительные перемены. Вопрос находится под личным контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Напомним, встреча с дольщиками и подробный откровенный разговор о положении дел стали предметом одного из первых совещаний, которое провел глава региона сразу после вступления в должность.

Большую работу по восстановлению прав дольщиков ведет министерство строительства Самарской области.

Региональное законодательство предусматривает применение достаточно широкого набора инструментов, позволяющих защитить права граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков. Это, среди прочего, возможность субсидирования возведения строительства объекта, получения жилья вне проблемного объекта или денежной компенсации.

Самарская область активно взаимодействует с федеральным Фондом развития территорий, это позволило завершить строительство многих объектов.

Большое содействие в решении задач по удовлетворению прав граждан – участников долевого строительства оказывает Прокуратура Самарской области. Ведется работа с застройщиками, ресурсоснабжающими организациями, банками.

В октябре 2017 года, когда регион возглавил Дмитрий Азаров и новая управленческая команда, проблемными были признаны 89 объектов, и 7765 участников долевого строительства из Самарской области заявили о нарушении прав.

К настоящему времени благодаря системной работе областных властей из реестра путем ввода объектов в эксплуатацию путем завершения строительства или выплат компенсаций пострадавшим гражданам было исключено 67 объектов. 18 из них – в текущем году. Восстановлены права 5 431 участника долевого строительства. Фактически число людей, получивших жилье или компенсацию, значительно больше, если учесть членов семей заявителей.

«В планах до конца текущего года в дополнение к 18 объектам, которые введены в эксплуатацию, мы планируем удовлетворить права дольщиков еще на 12 объектах. Этот год будет рекордным – 30 объектов мы выведем из реестра», – сообщил Виктор Кудряшов.

Чтобы решить вопрос полностью, необходимо будет в будущем году исключить из реестра еще девять объектов, восстановить права 1200 граждан. По всем этим домам уже есть решения. Четыре дома будут достроены, а остальные заявители получат выплаты.

Среди объектов, которые достроят в будущем году – дом ООО «Горос» (Самара, Кировский район, пересечение улиц Советской и Черемшанской), СК «НА Московском» и дом по адресу: Димитрова, 74 в областном центре, а также многоэтажка «Монолит+» в Волжском районе области.

 

Фото:   ru.freepik.com

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