спрос на работников в сфере строительства за год вырос в 1,5 раза

103

Эксперты Авито Работы изучили динамику вакансий для новых сотрудников в строительной отрасли за III квартал 2024 года и составили список профессий с наибольшим приростом вакансий год к году. Согласно данным платформы, в III квартале текущего года спрос работодателей на специалистов в сфере строительства вырос в 1,5 раза (+48%). В среднем соискатели на позиции в этой отрасли могут рассчитывать 90 550 рублей (+22%) в месяц за полный рабочий день.

Лидерами по росту спроса стала профессия бетонщика, спрос на которых вырос за год в 2 раза (+104%). Средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников составили 118 796 рублей в месяц при полной занятости.

На втором месте оказалась профессия фасадчика — вакансий для этих специалистов стало на 94% больше, чем в III квартале 2024 года. Представители профессии занимают второе место в рейтинге наиболее высоких средних предлагаемых зарплат для новых сотрудников сферы строительства: среднее зарплатное предложение для них составило 136 311 рублей ежемесячно.

Третье место рейтинга заняла профессия каменщика, чья востребованность у работодателей при сравнении год к году выросла на 92%, а средняя предлагаемая зарплата составила 125 732 рубля в месяц при полной занятости.