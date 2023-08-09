спрос на квартиры в новостройках Самары вырос на 31% за месяц

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В то же время в целом на “Авито Недвижимости” за июль 2023 года предложение на первичном рынке выросло на 7%, спрос — на 17%, а квартиры подешевели на 1%.

В «Авито Недвижимости» подвели итоги июля 2023 года на первичном рынке жилья в 33 регионах страны. За месяц спрос на квартиры в новостройках вырос на 17%, предложение — на 7%, а цены снизились на 1% как по стоимости за объект, так и в пересчете за квадратный метр.

«По результатам июля 2023 года сохраняется тренд роста спроса и предложения на первичном рынке жилья. На фоне изменения курсов валют в июле рынок недвижимости вновь становится одним из самых надежных инструментов сохранения средств для покупателей, а застройщики стремятся оперативно пополнять “витрину” предложения. Так, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, предложение новостроек на «Авито Недвижимости» выросло на 45%, спрос — на 36%, цены за год снизились на 2%, а в пересчете за квадратный метр стоимость жилья не изменилась. Стагнация среднего уровня цен, скорее всего, обусловлена выжидательной позицией застройщиков: несмотря на рост спроса, ставки по ипотеке продолжают расти. При этом очевидно, что в последний период турбулентности у застройщиков оказался “накопленный” объем нереализованных квартир, и сейчас самое время снизить градус “затоваривания”», — комментирует Мария Жильцова, руководитель направления по развитию транзакционного бизнеса в новостройках Авито.

Спрос на новостройки за месяц вырос в 32 из 33 городов, участвовавших в исследовании. По сравнению с июнем 2023 года сильнее всего интерес к объектам повысился в Барнауле (46%), Томске (40%), Самаре и Севастополе (по 31%). Сокращение заметно только в Саратове (-5%).

Предложение на первичном рынке сильнее всего за месяц выросло в Екатеринбурге (+51%), Воронеже (+49%), Омске (+23%), Барнауле (+20%) и Туле (+17%). Всего количество доступных на «Авито Недвижимости» лотов увеличилось в 20 из 33 регионов. Большие приросты в регионах обычно связаны со стартом продаж крупных ЖК. Снижение предложения по сравнению с июнем 2023 года — в Томске (-15%), Казани, Нижнем Новгороде (-12% в обоих), Ульяновске (-11%) и Симферополе (-10%). Информация о других городах — в таблице 2.

Цены на новостройки за месяц снизились в 13 из 33 городах, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости», в двух — не изменились, а в 18 — выросли. Выгоднее всего приобретать квартиру стало в Красноярске — здесь средняя стоимость жилья на первичном рынке снизилась на 3% по сравнению с июнем текущего года. В Омске, Сочи, Самаре, Екатеринбурге и Новосибирске квартиры стали доступнее на 2%. В Санкт-Петербурге стоимость квартир уменьшилась менее, чем на 1%, в Москве — выросла на 1,5%. Сильнее всего жилье в новостройках подорожало в Уфе и Томске (+5% в обоих городах). Средние цены на квартиры в городах в июле 2023 года представлены в таблице 2.

В пересчете на квадратные метры стоимость за месяц снизилась в Саратове (-7,5%), Сочи (-5%), Ставрополе (-4,5%), Челябинске (-4%) и еще десяти городах России. Дороже по сравнению с июнем 2023 года жилье стало в Томске (+9%), Омске (+7%), Самаре, Казани (+4% в обоих), Ростове-на-Дону (+3%) и еще 13 городах, попавших в исследование «Авито Недвижимости».