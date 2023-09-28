спрос на квартиры в новостройках Самары в III квартале вырос на 48%

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В Самаре по итогам III квартала объем предложения увеличился на 7%, спрос — на 48%, а средний ценник — на 4%. В целом по России в прошедшем квартале динамика спроса была выше предложения в 26 из 33 городов, попавших в исследование платформы.

Аналитики «Авито Недвижимости» подвели итоги III квартала 2023 года на первичном рынке жилья. По сравнению с предыдущим кварталом спрос на новостройки в России вырос на 28%. Причем на компактные форматы он рос быстрее — к студиям интерес повысился более чем на треть, к «однушкам» — почти на треть, объявления «двушек» стали просматривать на 27% чаще, «трёшек» — на 18%, объектов с четырьмя комнатами и более — на 13%. За год, в сравнении с тем же кварталом 2022-го, спрос в среднем по стране вырос на 35%, предложение — на 59%. Подробнее — в таблице 1.

Интерес к квартирам в новостройках по сравнению со II кварталом 2023 года вырос в 31 из 33 городов, участвовавших в исследовании «Авито Недвижимости». В Туле, Екатеринбурге и Самаре спрос увеличился на половину, в Краснодаре, Тюмени и Казани — на 41%, в Уфе, Челябинске и Красноярске — на 40%. Небольшое снижение показателей только в Сочи и Севастополе (-1% в обоих городах). Предложение за квартал выросло в 19 из 33 городов. Подробнее — на графике и в таблице 2.

«Программа семейной ипотеки остается ключевым драйвером роста спроса на первичном рынке жилья, правда в III квартале текущего года это влияние особенное. На фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ многие эксперты ожидают повышение ставок и на субсидированные государством ипотечные программы, что стимулирует людей не затягивать с решением жилищного вопроса. Похожую ситуацию мы наблюдали в IV квартале 2022 года, когда случился всплеск спроса из-за того, что не было до конца понятно, продлится ли семейная ипотека и на каких условиях. Привлекательной выглядит и цена на новостройки, которая стагнирует и снизилась на 1% как по сравнению со II кварталом, так и с тем же периодом прошлого года. В итоге рост спроса за квартал был выше, чем предложения, в 26 из 33 городов, попавших в наше исследование», — прокомментировал Дмитрий Алексеев, руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

В сравнении с предыдущим кварталом цены на студии снизились на 5%, на однокомнатные квартиры — на 2%, на двухкомнатные — на 1%. «Трёшки» за три месяца подорожали на 1%, а цены на объекты с четырьмя комнатами и более не изменились.