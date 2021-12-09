СОФЖИ представил жителям Кировского района проект новой жилой застройки на территории бывшей ВЧ 94

64

Вчера, 8 декабря 2021 года, в здании Кировской районной администрации прошли общественные слушания по вопросу внесения изменений в проект планировки территории земельного участка площадью 9,7 га, расположенного по адресу: г. Самара, Кировский район, Московское шоссе, 19 км, 5-я линия (бывшая ВЧ 94).

Здесь уже в следующем году начнется реализация проекта комплексной жилищной застройки на 100 тыс. кв.м жилья. Оператором проекта выступает Самарский областной Фонд жилья и ипотеки. Изменения касаются планировочных решений, связанных с усилением мер противопожарной безопасности (установление отступа границ зоны застройки от лесопарковой зоны).

К 2025 году на территории бывшей воинской части появиться современный жилой микрорайон с полноценной социальной инфраструктурой. Помимо 2 детских садов, магазинов и помещений для размещения коммерческих объектов, здесь будет построена общеобразовательная школа на 825 мест и амбулаторная поликлиника.

Предусмотрено и развитие транспортной структуры: строительство 2 новых улиц с выходом на Московское и на Ракитовское шоссе сделает доступным и комфортным проезд не только для жителей нового микрорайона, но и для всех проживающих на этой территории.

По словам разработчиков проекта, новый комплекс станет логичным этапом развития территории Кировского района, расположенной вдоль Московского шоссе.

Строители планируют выйти на площадку уже весной следующего года. Традиционно 30% от общего числа квартир в проектах Фонда предполагается к реализации в рамках социально-ориентированных программ, прежде всего, по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда, включенной в государственную программу «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».