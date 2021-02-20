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СОФЖИ планирует застроить совхоз в Волжском районе домами по интересам

20 февраля 2021 11:48
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СОФЖИ планирует застроить совхоз в Волжском районе домами по интересам

Представители Самарского областного фонда жилья и ипотеки (СОФЖИ) планируют осваивать земельные участки в Волжском районе. На территории совхоза имени 50-летия СССР, недалеко от села Лопатино, может появиться тематическая застройка.

— Это перспективная площадка для реализации пилотного проекта. Здесь могут построить как многоэтажные жилые дома, так и малоэтажные и индивидуальные строения, — сообщили 63.RU в СОФЖИ.

Одной из идей, которую хотят реализовать на этой территории, стали кондоминиумы, объединенные общей идеей. Например, поселок для многодетных семей или людей старше 50 лет. За основу одного из таких проектов в СОФЖИ планируют взять идею американских поселений Sun City («Солнечный город»). Однако пока работа по реализации этого проекта находится на ранней стадии — специалисты готовят эскизы, ведут предпроектные работы и выбирают концепцию развития площадки.

Кондоминиумы — аналог малосемейного общежития, но со своими особенностями. Каждая квартира — частная собственность одного владельца, а общие площади (лестничная клетка, холл, двор, технические этажи) находятся в совместном владении всех жильцов. В кондоминиум можно оформить как одно многоквартирное здание, так и несколько рядом стоящих зданий с общей придомовой территорией. Обычно собственники объединены какой-либо идеей, интересами или обстоятельствами. Например, возраст, социальное положение.

Также представители фонда считают, что территории в Волжском районе могут подойти для реализации государственных программ.

— Предполагается, что несколько земельных участков будут передавать многодетным семьям под индивидуальное жилищное строительство. Но для начала нам необходимо подвести все коммуникации к земельным участкам, — пояснили в СОФЖИ.

О планах по освоению территории в Волжском районе стало известно весной 2020 года. Уже тогда представители фонда рассказали, что в районе Кряжа могут появиться тематические коммуны по интересам.

Параллельно с этими планами СОФЖИ анонсировал несколько крупных проектов. Один из них — это застройка центра Самары «5 кварталов». При этом в первую очередь сотрудники организации планируют заняться строительством в 77-м квартале — в границах Самарской, Красноармейской, Садовой и Льва Толстого, пишет 63.ру.

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