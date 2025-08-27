Самарцы высказались против строительства турбазы на Пятой просеке

164

В Самаре 22 августа 2025 года подвели итоги общественных обсуждений,во время которых рассматривался проект строительства турбазы на Пятой просеке. Заявитель хотел возвести там 56 коттеджей.

Местные жители выступили против проекта, заметив, что на этой территории не хватает школ, детсадов и поликлиники.

В обсуждении, которое шло на сайте мэрии, участвовали 288 человек.

Среди них были и те, кто поддержал строительство турбазы, но основная часть выступила против этого проекта. Горожане напомнили, что ранее губернатор ввели трехлетний мораторий на строительство коммерческих объектов, а также жилых домов на этой территории, пишет СитиТраффик.