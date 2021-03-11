Самарцы против возведения 26-этажки на проспекте Карла Маркса

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Высотный объект, который планируется построить в Самаре на пересечении пр. Карла Маркса и ул. Георгия Митирева, будет располагаться в зоне Ж-4, на которой допускается многоэтажная жилая застройка. Об этом сообщает министерство строительства Самарской области в «Твиттере».

«На пересечении пр. К. Маркса и ул. Г. Митирева (ЗУ 63:01:0620002:842) министерством 13.10.2020 выдано разрешение на строительство многоквартирного жилого дома ООО “Радамира”»,– говорится в сообщении.

Ранее горожанин поинтересовался у чиновников, на каком основании указанной компании было «выдано разрешение на строительство высотного дома, если по генплану и ПЗЗ в данной местности можно возводить дома средней этажности». По словам представителей минстроя, разрешение было выдано законно, в этом районе построят 26-этажный дом, пишет Коммерсантъ.

Местные жители против застройки: они боятся обрушения здания на соседний дом и того, высотка будет закрывать солнечный свет, двор станет слишком тёмным.