Самарцы протестуют против стройки на Солнечной

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Жильцы ЖК, расположенных на улице Солнечной в Самаре, решили отстоять участок под окнами своих домов. Они вывесили на здании баннеры с требованиями к властям остановить стройку и построить социальную инфраструктуру в районе, а также подготовили обращение к губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

— Жилищные комплексы «Радужный Элит», «Боярский двор» и «Солнечный» расположены в границах улиц 7-я просека, Солнечная и состоят из 14 высотных домов на 2500 квартир. Сейчас в нашем микрорайоне также возводят 2-й и 3-й очередей ЖК «Боярский двор». Это 2 секции с этажностью 20+ и 2 секции с первоначальной этажностью 7 этажей. Совсем недавно застройщику разрешили «поднять» эти 2 секции до 14 этажей и заодно позволили отклониться от коэффициента обеспеченности парковками, понизив норму в одно машиноместо на квартиру до 0,5. По давно сложившейся негативной традиции наш микрорайон был возведен без сопутствующей социальной и транспортной инфраструктуры. На все дома имеется один паркинг на 200 машиномест. В результате узкие проезды внутри ЖК круглосуточно заставлены автомобилями, что делает невозможным проезд крупногабаритных машин экстренных служб вглубь района, — пожаловались самарцы.

По их словам, детские и одна спортивная площадки переполнены, школа №154 — тоже, в близлежащие детские сады №153, 463 огромная очередь, детская поликлиника №14 не справляется с потоком пациентов, пишет 63.ру.

— Теперь единственный свободный клочок земли, где сейчас располагается пустырь, собирается приобрести «Трансгруз» для возведения на нем нескольких домов высотностью 20+. Да, формально, разрешение на строительство в границах вышеуказанного земельного участка еще не выдано, но лишь по причине отсутствия соответствующего заявления со стороны застройщика. И нет никаких сомнений, что после подготовки проектной документации компания подаст заявление на выдачу разрешения на строительство МКД, которое Министерство строительства Самарской области конечно же выдаст, ведь есть четкий план по вводу жилья и его надо выполнять. Однако стоит напомнить нашим чиновникам, что президент РФ на любом совещании по улучшению жилищных условий и повышению доступности жилья каждый раз подчеркивает, что у людей должна быть возможность переехать не в «безликие коробки или «муравейники», а в современные дома, которые отвечают всем стандартам комфорта и безопасности, где вокруг создана необходимая инфраструктура, социальные и спортивные объекты, парки, общественные пространства, — указали в обращении горожане.

О планах по освоению земельного участка на Солнечной стало известно в середине апреля. Как пояснили 63.RU представители департамента градостроительства Самары, земельный участок, о котором идет речь, находится в частной собственности.

— Нам о планах застройки неизвестно. Вопрос не проходил публичные слушания. Разрешений на отклонение параметров застройки территории не выдавали. Ведь по этой площадке в комиссию по землепользованию и застройке никто не обращался. Объект в планах по выдаче разрешений на строительство на 2021 год не стоит, — прокомментировал 63.RU глава департамента градостроительства Сергей Шанов.

Представители Министроя региона также сообщили, что разрешения на застройку этого участка не выдавали. Ситуацию прояснили в региональном Госстройнадзоре. По их словам, сейчас идет только подготовка к возведению домов. Специалисты ведут изыскательские работы, которые необходимы для разработки проекта и получения разрешения на строительство.

Мэр Самары Елена Лпушкина провела встречу с жителями. По ее словам, городская администрация пересмотрит зонирование территории, исключить жилую застройку и позволит использовать площадку для строительства социальных и спортивных объектов. Однако процесс небыстрый. Жильцы решили ускорить его с помощью публичной акции протеста.

Фото: читатель 63.RU