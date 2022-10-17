Самарцы одобрили застройку ЗИМа

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Жители столицы 63-го региона выступили за отклонение от предельных параметров строительства для участка площадью 7 тысяч 948 квадратных метров в Октябрьском районе на Ново-Садовой. Заявителем является ООО «Специализированный застройщик "Центр Бизнеса "Паритет"». Экспозиция проекта проходила с 1 по 8 октября.

— Компания намерена застроить участок ЗИМа многоэтажками с предельной высотой строений, зданий, сооружений — 99,99 м, с максимальным процентом застройки — 90% и с 0,7 парковочного места на одну квартиру, — следует из документации, опубликованной на сайте мэрии Самары.

Всего в общественных обсуждениях проекта приняло участие 47 самарцев и лишь 4 из них выступили против:

— Против высотной застройки. Уже весь город безобразно утыкан высотками, портящими вид.

— Против отклонения от нормативов.

— Уже и норматив уменьшили, а все равно отклонения. Сколько можно?

— Я против отклонений от разрешенных параметров строительства, против того, что парковочных мест опять меньше, чем квартир.

Остальные участники обсуждений, напротив, дали положительную оценку проекту:

— Очень органично, на мой взгляд, будут смотреться два прекрасных жилых дома — по одну сторону КРКЦ «Звезда» и ТЦ «Захар» — ЖК «Галактика», по другую — новый не менее оригинальный дом.

— Я за обустройство территории бывшего завода Масленникова, а то одни развалины...

О планах по освоению двух земельных участков возле ТЦ «Захар» стало известно в середине апреля 2022 года. Тогда представители ООО «Паритет» обратились к чиновникам с предложением внести изменения в Правила застройки и землепользования города (ПЗЗ). Дело в том, что сейчас две площадки находятся в зоне Ц-2. Застройщик же просит перевести их в зону Ц-3, пишет 63.ру.