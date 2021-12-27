Самарцы не хотят отдавать свою землю под третью линию метро

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Жители Самары забраковали идею строительства третьей линии метро. Горожанам пришлось не по нраву предложение властей — ведь придется пожертвовать своей землей. При этом они не исключают, что проявят агрессию, если власти всё же решатся на этот проект.

Согласно поправкам в Генплан, ветку протянут примерно от Московского шоссе через Гагарина, Партизанскую, Верхне-Карьерную, реку Самару, вдоль Южного шоссе, через Уральскую, Утевскую до Долотного переулка, в районе пересечения с Пугачевским трактом. Станции сделают в районе пересечения Московского шоссе, проспекта Карла Маркса и Гагарина, а также на Партизанской — в районе пересечения с улицей Аэродромной. Еще одну разместят в поселке Толевом. На участке подземки, который будет проходить вдоль Южного шоссе, построят две станции. Одна из них будет располагаться за торговым центром «Амбар». Последней станцией метро на линии станет та, которую разместят в районе пересечения Пугачевского тракта с Долотным переулком.

Возникает вопрос — как же линию метро протянут через реку? Судя по схеме планируемых транспортных объектов, проложить ее планируют по новому мосту, который собираются построить параллельно Южному мосту.

Во время общественных обсуждений на планы по строительству третьей линии метро поступило много отрицательных предложений. И в первую очередь задумка властей возмутила владельцев дачных участков в Куйбышевском районе.

— Проложить метро хотят через Кряжский дачный массив КНПЗ, то есть через заселенный частный сектор, большой массив, расположенный между улицами Радио, Утевской и Долотным переулком (Воинской). Товарищество насчитывает около 700 землевладений и домов. Фактически, по предлагаемым изменениям в Генеральный план, под снос попадает более 200 домов и участков, также ликвидируют всю инфраструктуру — электросети, газопровод, водопровод, — высказался один из самарцев.

При этом горожане предупреждают, что в случае принятия решения поведение жителей района может стать агрессивным:

— Я против сноса дачных участков. Ведь большая часть владельцев выживают за счет своего урожая весь год — что мы будем есть? Более того, наш дачный участок принадлежит семье еще с 1957 года. Сегодня дачный массив уже не используется только под огород или сад. У многих владельцев зарегистрированы дома, участки. Люди проживают круглогодично. «Порезав» дачный массив веткой метро, дорогой вы лишите пожилых людей возможности вести огород, что в силу последних событий «кризиса» приведет к агрессивности и недоверию к администрации города.

Также участники общественных обсуждений усомнились, что властям удастся успешно реализовать проект, учитывая особенности Куйбышевского района: Самарцы считают, что запуск поездов метро на планируемой площадке может быть небезопасным.

— Куйбышевский район весь построен на болоте, много грунтовых вод. Тянуть верхом — не вариант. Следовательно, нужно будет искать обходные пути.

При этом горожане высказали свои предложения по месторасположению третьей линии метро. Одно из них поступило от председателя садоводческого некоммерческого товарищества Алексея Алехина:

— Не совсем правильным выглядит проведение ветки метро параллельно Южному мосту так, чтобы остановка была в районе улиц Верхне-Карьерной и Уфимской. Там нет нормального пассажиропотока — только частные дома. Логично и более правильно вести ветку из Южного города по улице Авроры, чтобы остановочные пункты были в районе ТРЦ «Аврора». И далее эту же ветку метро нужно довести до Центрального автовокзала. Таким образом, крупные центры притяжения будут соединены этой веткой, и она однозначно будет популярна.

Еще одно предложение поступило относительно обустройства пересадочной станции метро. Судя по Генплану, все ветки будут пересекаться в районе действующей станции «Московской». Однако один из участников обсуждения считает это нерациональным:

— Будет ли на этой площадке место для размещения трех станций метро? На старых планах метрополитена третья линия должна была проходить через «Гагаринскую». И «Гагаринская» проектировалась именно как станция пересадки. Не будет ли уместнее линию пустить от «Гагаринской» через Дом молодежи и далее по текущей карте планируемых объектов. Это хотя бы позволит не строить метро под кладбищем.

Все собранные мнения самарцев передадут мэру Елене Лапушкиной. Она должна принять решение — передавать ли проект Генплана на рассмотрение в городскую думу или отправить его на доработку, пишет 63.ру.