Самарцам станет сложнее попасть на территорию у Парка 60-летия Советской власти

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Жителям Самары станет сложнее попасть на территорию у Парка 60-летия Советской власти. Об этом в интервью 63.RU сообщил собственник участка, директор ООО «Лагуна» Денис Грузинов.

Компании принадлежит 2 земельных участка в границах Московского шоссе, Ташкентской, Алма-Атинской и Стара-Загоры. Большую часть территории занимает Парк 60-летия Советской власти. Но несколько площадок находятся в частной собственности, и официально они не входят в состав парка. Владеет ими ООО «Лагуна».

Известно, что на большом участке частник планирует разместить парк развлечений. Автор проекта, архитектор Александр Пашин опубликовал эскизы возможной застройки. На второй же площадке ООО «Лагуна» рассчитывает организовать парковку.

— Это капиталоемкий проект. Он требует серьезных вложений средств. И, естественно, их нужно возвращать. Один из основных вариантов — платный вход. Пока неизвестно, в каком виде всё будет представлено. Скорее всего, будут разные программы посещения. Например, суперрасширенные абонементы или, наоборот, усеченные, с ограниченным доступом. Цены и программа пока под вопросом, — заявил в интервью 63.RU Денис Грузинов.

По предварительным расчетам, к реализации проекта частник приступит в самое ближайшее время. Сейчас участок, на котором планируют разместить парк развлечений, уже оградили сигнальной лентой. В скором времени ее заменит постоянный забор.

По словам директора ООО «Лагуна», на строительство уйдет около двух лет. При этом частник не исключает, что парк будут открывать постепенно. По его словам, это позволит скорректировать концепцию освоения территории.

Однако не все местные жители согласны с планами по освоению территории. Они обратились за помощью к чиновникам и в полицию.