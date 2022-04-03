Я нашел ошибку
Главные новости:
Житель Жигулевска получал зарплату и одновременно пособие по безработице
Житель Жигулевска получал зарплату и одновременно пособие по безработице
Самарских дачников предупредили о штрафах и ограничениях
Самарских дачников предупредили о штрафах и ограничениях
Самарцам станет сложнее попасть на территорию у Парка 60-летия Советской власти
Самарцам станет сложнее попасть на территорию у Парка 60-летия Советской власти
Фонтаны в Самаре включат до 29 апреля
Фонтаны в Самаре включат до 29 апреля
В Самаре расчищают от льда путь до Рождествено
В Самаре расчищают от льда путь до Рождествено
Юрист рассказала о запрещенных для разведения на даче растениях
Юрист рассказала о запрещенных для разведения на даче растениях
Фестиваль среди всех категорий населения Самарской области проводился на территории муниципальных образований региона.
В губернии прошел зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» 
Представительницы Самарской области завоевали серебряные медали в командном турнире.
В Оренбурге завершился лично-командный чемпионат России по настольному теннису
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.43
0.02
EUR 92.15
-0.34
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Андрей Кислов: «Мы не допустим переписывания истории»
В этом сезоне первая игра «Кубок КВН городов Самарской области» пройдет в Новокуйбышевске
Полицейские провели в регионе профилактическое мероприятие «Семья»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Апрель 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом Строим дачу

Самарцам станет сложнее попасть на территорию у Парка 60-летия Советской власти

3 апреля 2022 10:34
142
Самарцам станет сложнее попасть на территорию у Парка 60-летия Советской власти

Жителям Самары станет сложнее попасть на территорию у Парка 60-летия Советской власти. Об этом в интервью 63.RU сообщил собственник участка, директор ООО «Лагуна» Денис Грузинов.

Компании принадлежит 2 земельных участка в границах Московского шоссе, Ташкентской, Алма-Атинской и Стара-Загоры. Большую часть территории занимает Парк 60-летия Советской власти. Но несколько площадок находятся в частной собственности, и официально они не входят в состав парка. Владеет ими ООО «Лагуна». 

Известно, что на большом участке частник планирует разместить парк развлечений. Автор проекта, архитектор Александр Пашин опубликовал эскизы возможной застройки. На второй же площадке ООО «Лагуна» рассчитывает организовать парковку.

— Это капиталоемкий проект. Он требует серьезных вложений средств. И, естественно, их нужно возвращать. Один из основных вариантов — платный вход. Пока неизвестно, в каком виде всё будет представлено. Скорее всего, будут разные программы посещения. Например, суперрасширенные абонементы или, наоборот, усеченные, с ограниченным доступом. Цены и программа пока под вопросом, — заявил в интервью 63.RU Денис Грузинов.

По предварительным расчетам, к реализации проекта частник приступит в самое ближайшее время. Сейчас участок, на котором планируют разместить парк развлечений, уже оградили сигнальной лентой. В скором времени ее заменит постоянный забор.

По словам директора ООО «Лагуна», на строительство уйдет около двух лет. При этом частник не исключает, что парк будут открывать постепенно. По его словам, это позволит скорректировать концепцию освоения территории.

Однако не все местные жители согласны с планами по освоению территории. Они обратились за помощью к чиновникам и в полицию. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
2 апреля 2022  10:34
В Самарской области усиливают меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях санкционной политики стран Запада
1440
В Самаре обсудили ход подготовки к весенним полевым работам и риски, связанные с введением несправедливых санкций в отношении России.
1 апреля 2022  18:44
Дмитрий Азаров поручил ввести в оборот 110 тысяч гектаров неиспользуемой пашни
737
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
1 апреля 2022  13:36
В Самарской области объявлен единый день вакцинации от ковида
534
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
1 апреля 2022  12:16
Самарцам: телефон горячей линии военного комиссариата по старту ежегодной призывной кампании
546
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
1 апреля 2022  11:29
Пройдет голосование, какие самарские общественные пространства преобразят уже в следующем году
532
Весь список