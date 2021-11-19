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Самарский стадион «Волга» очистят от соседнего самостроя

19 ноября 2021 11:37
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Самарский стадион «Волга» очистят от соседнего самостроя

12 ноября департамент градостроительства Самары выбрал подрядчика по сносу самовольной постройки в на пересечении Автобусного проезда и проезда Масленникова. Речь идет о недостроенном фундаменте для подземного паркинга на границе с территорией стадиона «Волга».

Площадь участка, на котором находится недострой — 2,4 тыс. кв. м. Фактически объект с трех сторон окружен территорией стадиона. Разрешенное использование участка — для объектов общественно-делового значения, по документам он предназначен «для обеспечения занятий спортом в помещениях, делового управления, магазинов и гостиничного обслуживания».

В аукционе по определению подрядчика по сносу участвовали две компании — «Альянс», предложивший выполнить работы за 9 млн рублей, и «Гранд Дил» с 7,9 млн рублей. Последний и стал победителем. Начальная стоимость лота составляла 10,7 млн рублей, пишет Обозрение.

Согласно документам госзакупки, «Гран Дил» должен снести недостроенный объект в течение месяца после заключения контракта. Компании следует произвести демонтажные работы и разместить отходы в специально отведенных местах.

Видимо, снос недостроенного подземного паркинга связан с планами развития всего квартала. 27 февраля 2021 года опубликован проект планировки и межевания территории в границах улиц Ново-Садовой, пр. Масленникова, Автобусного пр., Луначарского, куда включен участок с недостроем.

Согласно документу, в этом квартале планируется построить крытую ледовую арену со вспомогательными помещениями и торговыми площадями, футбольный блок со спортивным залом, гостиничный комплекс с апартаментами и торговыми помещениями, офисные помещения.

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