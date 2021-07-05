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Самарская строительная компания нарастила выработку благодаря нацпроекту «Производительность труда»

5 июля 2021 10:58
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Самарская строительная компания нарастила выработку благодаря нацпроекту «Производительность труда»

На самарском предприятии «Ремонтно-строительное управление – ПОИСК» подвели итоги участия в нацпроекте «Производительность труда». Выработка на пилотном потоке выросла на 39 процентов.

Предприятие «Ремонтно-строительное управление – ПОИСК», базирующееся в городе Новокуйбышевске, включилось в реализацию нацпроекта «Производительность труда» с сентября прошлого года. На одном из производственных участков, выбранном в качестве пилотного, на 39 процентов увеличилась выработка, а время протекания процессов сократилось на треть – с 15 до 10 суток.

Диагностика предприятия показала, что сотрудники готовы к внедрению изменений. 

- На первом этапе реализации нацпроекта была сформирована проектная команда предприятия, которая прошла обучение по 10 темам: от основ бережливого производства и эффективного инфоцентра до картирования и быстрой переналадки, - пояснил руководитель проекта Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области Михаил Михайлов.

Для оптимизации был выбран участок по производству бетонных работ. Он был детально проанализирован, выявлены проблемы и потери. Далее. совместно с проектной командой, эксперты РЦК выработали решения, которые позволили исключить временные потери. Создание шаблонов для работы с разрешительной документацией позволило быстрее приступить к самому заказу. Выиграли время на изменении системы монтажа опалубки. Регламентировав взаимодействие с отделом качества, полностью убрали потерю в ожидании специалиста. Сотрудников с недостающей квалификацией направили на переобучение. Создали постоянные производственные бригады для лучшей коммуникации с заказчиком.

В итоге, благодаря нацпроекту на потоке-образце сократилось время протекания процесса на 33 процента (с 15 до 10 дней), а количество незавершенного производства – на 40 процентов. Выработка на предприятии увеличилась на 39 процентов.

Для «РСУ-ПОИСК» стать участником нацпроекта «Производительность труда» – дополнительная возможность быть более конкурентоспособным в условиях меняющегося рынка, что в свою очередь выгодно и каждому сотруднику. Необходимость повышать производительность труда на региональных предприятиях неоднократно отмечал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Сегодня более 100 предприятий губернии уже вошли в проект и приступили к модернизации своих производственных мощностей за счет принципов бережливого производства, около 50 подали заявки на участие. Есть первые итоги реализации нацпроекта.

«Более 70 компаний губернии уже подвели итоги и показали достойные результаты. В среднем компаниям губернии удалось на 51 процент сократить время протекания процессов и на 48 процентов уменьшить неиспользуемые запасы на пилотном потоке», – пояснил и.о. руководителя департамента машиностроительного комплекса регионального министерства промышленности и торговли Алексей Окунев.

Теги: «Производительность труда» нацпроект строительство

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