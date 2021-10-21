Самарская область выполняет план ввода жилья в 2021 году

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С января по сентябрь в регионе ввели в эксплуатацию 1,3 млн кв.м. Такая информация опубликована на сайте наш.дом.рф.

Из всего объема введенного в эксплуатацию жилья недвижимость в многоквартирных домах составляет 541 тыс. кв. м., что на 177% больше, чем за три квартала прошлого года. 770 тыс. кв.м. обеспечило жилье в индивидуальных домах. Его сдали на 17% больше, чем в прошлом году.

Всего перед регионом стоит задача за весь год ввести в эксплуатацию 1,7 млн кв. м. Получается, что за девять месяцев в области выполнили 77% от плана. До 31 декабря планируется ввести еще 343 тыс. кв. м. в многоквартирных домах.

Согласно данным сайта наш.дом.рф на 20 октября 2021 года, в Самарской области строится 1,1 млн кв. м. жилья с использованием счетов эскроу, 255 тыс. кв. м. — с уплатой взносов в компенсационный фонд. Еще 196 тыс. кв. м. возводят без привлечения средств граждан.

Все эти схемы финансирования жилищного строительства действуют в России с 1 июля 2019 года, сообщает Обозрение.