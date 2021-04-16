Самарская область в числе лидеров продажи квартир по военной ипотеке

Я нашел ошибку
Главные новости:
Ежедневно сотрудники противопожарной службы выезжают на тушение загоревшейся сухой травы, стерни и мусора.
В регионе за прошедшие сутки из-за пала сухой травы произошло 107 природных пожаров
В день рейда к административной ответственности за нарушение светопропускаемости стекол  было привлечено 64 водителя. 
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
Самарская область и Республика Белоруссия развивают сотрудничество в торгово-экономической сфере.
В Самарской области с деловым визитом находится делегация из Белоруссии
Такое высокое место обусловлено активной работой по реализации программы «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».
Самарская область занимает 5 место в России по получению госуслуг в электронной форме
Сельскохозяйственными предприятиями региона ведется мониторинг состояния озимых, их минеральная подкормка и боронование зяби.
Аграрии губернии приступили к весенне-полевым работам
Представители Минфина России провели установочную сессию по вопросам реализации социального заказа.
СО является одной из пилотных площадок для апробации внедрения механизма социального заказа
Сегодня на сборном пункте региона состоялись торжественные проводы первых 40 человек, которые отправятся служить в Центральный и Южный военные округа.
Первая отправка новобранцев весеннего призыва в войска состоялась в Самарской области
В детсаду девочку угостили конфетой с наркотиком
В детсаду девочку угостили конфетой с наркотиком
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.98
1.3
EUR 92.23
1.69
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Материалы и технологии Современный дом

Самарская область в числе лидеров продажи квартир по военной ипотеке

16 апреля 2021 13:14
121
Самарская область в числе лидеров продажи квартир по военной ипотеке

С 2006 года военнослужащие купили более 22,5 тыс. квартир по программе «Военная ипотека» в 11 регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщила начальник Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Юлия Соскова в ходе пресс-конференции, посвященной 15-летию со дня создания ФГКУ «Росвоенипотека».

- За 15 лет существования накопительно-ипотечной системы (НИС) военнослужащие купили более 22,5 тыс. квартир по программе «Военная ипотека»  в зоне ответственности Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека», а это 11 регионов Приволжского федерального округа, - сказала Юлия Соскова.

Ю.Соскова отметила, что средняя площадь купленного жилья составила около 80 кв.м. Больше всего квартир было куплено в Самарской, Оренбургской и Нижегородской областях, соответственно.

Представитель «Росвоенипотеки» также рассказала о новых изменениях в законодательстве для участников накопительно-ипотечной системы. Она особо подчеркнула, что по накопительно–ипотечной системе военнослужащий имеет право заключить договор долевого участия, купить квартиру на вторичном  рынке или оформить дом с земельным участком.

- «Росвоенипотека»  адаптирует систему под текущие потребности участников НИС, например, использование семейного капитала для приобретения жилья или погашения долга по кредитному договору.  Последние изменения в законодательстве  допускают приобретение  жилья по договору долевого участия с размещением средств на счете эскроу, что значительно расширит возможности участника НИС, - сказала Ю.Соскова.

Для решения вопросов по  заключению договора целевого жилищного займа и реализации прав организована работа горячей линии. Каждый участник НИС или его представители могут получить консультацию с учетом своего временного часового пояса.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
16 апреля 2021  13:38
Летние пригородные поезда выйдут на маршрут Жигулевское Море – Курумоч с 17 апреля
Транспорт
100
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
16 апреля 2021  11:25
16 и 17 апреля привиться от коронавируса в Самарской области можно в мобильных пунктах возле ТЦ
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
182
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
16 апреля 2021  10:54
В Тольятти начал работать круглосуточный пункт вакцинации от COVID-19
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
152
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
16 апреля 2021  10:51
В Самарской области заработали пристани на Волге в селе Ширяево и Шелехмети
Транспорт
131
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
16 апреля 2021  10:43
После теплых дней жителям Самарской области обещают заморозки
Экология
165
Весь список