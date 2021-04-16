Самарская область в числе лидеров продажи квартир по военной ипотеке

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С 2006 года военнослужащие купили более 22,5 тыс. квартир по программе «Военная ипотека» в 11 регионах Приволжского федерального округа. Об этом сообщила начальник Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека» Юлия Соскова в ходе пресс-конференции, посвященной 15-летию со дня создания ФГКУ «Росвоенипотека».

- За 15 лет существования накопительно-ипотечной системы (НИС) военнослужащие купили более 22,5 тыс. квартир по программе «Военная ипотека» в зоне ответственности Самарского отдела ФГКУ «Росвоенипотека», а это 11 регионов Приволжского федерального округа, - сказала Юлия Соскова.

Ю.Соскова отметила, что средняя площадь купленного жилья составила около 80 кв.м. Больше всего квартир было куплено в Самарской, Оренбургской и Нижегородской областях, соответственно.

Представитель «Росвоенипотеки» также рассказала о новых изменениях в законодательстве для участников накопительно-ипотечной системы. Она особо подчеркнула, что по накопительно–ипотечной системе военнослужащий имеет право заключить договор долевого участия, купить квартиру на вторичном рынке или оформить дом с земельным участком.

- «Росвоенипотека» адаптирует систему под текущие потребности участников НИС, например, использование семейного капитала для приобретения жилья или погашения долга по кредитному договору. Последние изменения в законодательстве допускают приобретение жилья по договору долевого участия с размещением средств на счете эскроу, что значительно расширит возможности участника НИС, - сказала Ю.Соскова.

Для решения вопросов по заключению договора целевого жилищного займа и реализации прав организована работа горячей линии. Каждый участник НИС или его представители могут получить консультацию с учетом своего временного часового пояса.