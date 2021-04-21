«Самара-Арена» рискует остаться с недоделками надолго

102

Выяснение того, был ли самарский стадион построен с 400+ недоделками или они возникли в процессе его эксплуатации, вновь отложилось еще на 20 дней.

Теперь призванный московский эксперт запросил проект арены. Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» 19 апреля. И, как отмечают опрошенные «Самарским Обозрением» эксперты, это может сильно затянуть процесс исправления множества систем стадиона, включая пожарные, пока его продолжают посещать люди.

Напомним, еще в конце 2020 года ГАУ СО «Самара Арена» (сейчас – «Солидарность Арена», стадион переименовали в начале апреля 2021 года, но в материалах судебных дел он везде называется все еще как «Самара Арена») под руководством Виталия Иванова подало к генподрядчику строительства стадиона иск в арбитражный суд Москвы. В иске ГАУ требует от ПСО «Казань» устранить более 400 выявленных недостатков. Сделать это компания должна за свой счет и в течение 30 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

В начале марта 2021 года суд приостановил производство для проведения экспертизы на «Самара Арене». Отклонив предложения по выбору экспертных организаций от обеих сторон, арбитраж назначил в качестве эксперта сотрудника Общероссийской общественной организации содействия судебно-экспертной деятельности «Судебно-экспертная палата Российской Федерации» Олега Трамбака.

Трамбак должен оценить, являются ли выявленные ГАУ «Самара Арена» недостатки следствием некачественно выполненных строительных работ либо возникшими в ходе эксплуатации объекта. А также если недостатки являются строительными, то определить, являются ли они скрытыми или явными, которые можно выявить при обычном способе приемки. Экспертизу назначили сроком на 20 дней,

Трамбак должен был посетить стадион с обязательным вызовом на площадку представителей и ПСО, и ГАУ.

Однако к назначенному сроку провести экспертизу Трамбак не успел. Судебно-экспертная палата РФ запросила у сторон проект арены, в связи с чем суд перенесли на 12 апреля. Но и на прошлой неделе судьба стадиона не решилась – теперь срок экспертизы продлили еще на 20 дней, дату нового судебного заседания пока не назначили, пишет Обозрение.

В управлении Ростехнадзора по Самарской области отмечают, что недостатки, выявленные на стадионе, не являются строительными. «Замечания, предъявленные ГАУ СО «Самара Арена» в суде, относятся к периоду эксплуатации объекта капитального строительства и гарантийным обязательствам ПСО «Казань», – рассказала «СО» руководитель управления Ирина Панфилова.