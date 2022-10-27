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С помощью механизма КРТ на месте аварийных и ветхих домов в Самаре построят более 2,3 млн кв. м. нового комфортного жилья

27 октября 2022 10:42
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С помощью механизма КРТ на месте аварийных и ветхих домов в Самаре построят более 2,3 млн. кв. м. нового комфортного жилья

Реализацию проектов комплексного развития территорий в областном центре обсудили 26 октября 2022 года на совещании под председательством первого вице-губернатора - председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова. Участие в совещании приняли представители областного министерства строительства и администрации городского округа Самара.

Программа комплексного развития территорий является одним из государственных механизмов поддержки строительства. Закон о механизме комплексного развития территорий, который предусматривает расселение аварийного и ветхого жилья, 30 декабря 2020 года подписал Президент России Владимир Владимирович Путин.

Самарская область сразу стала внедрять новый инструмент, для этого областным Правительством в сжатые сроки была принята  вся необходимая правовая база.

Развитие территорий с использованием механизма предусматривает не только строительство жилых домов, но и объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, благоустройство и создание новых общественных пространств. На необходимости такого комплексного подхода акцентирует внимание глав крупных городов и руководителей профильных министерств Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Важно, что программа комплексного развития территорий одновременно гарантирует потенциальным застройщикам комплекс мер государственной поддержки и предусматривает надежную защиту прав граждан, которым предоставляется равноценное жилье. 

Пилотной площадкой для реализации механизма комплексного развития территории в нашем регионе выбран городской округ Самара. На сегодняшний день здесь идет реализация первой очереди КРТ. 26 кварталов объединены в 17 лотов.

В 2022 году планируется проведение аукционов по КРТ 17 лотам, площадью около 145 гектаров. При реализации проектов комплексного развития запланирован снос 403 аварийных и ветхих домов общей площадью более 228,6 тысяч квадратных метров, из них 83 аварийных дома и 320 ветхих домов. На этой территории планируется построить новое комфортное жилье. Предполагаемые на сегодняшний день показатели – более 2,3 млн. кв.м.

Планируемая реализация социальной инфраструктуры включает в себя детские сады на 4 359 мест и объекты общего образования на 8 719  учащихся.

На сегодняшний день администрацией городского округа Самара подготовлены все 17 лотов, большинство из них уже согласованы с министерством строительства Самарской области. Ведется плановая работа - подготовка аукционов, согласование со структурными подразделениями администрации городского округа, организация собраний с гражданами.

«Главная задача в том, чтобы аукционы состоялись. Это требует серьезных переговоров с застройщиками по экономическим параметрам и механизмам по социальным объектам. Нужно правильно оценить экономику с учетом возможных механизмов государственной поддержки строительства социальных объектов, после этого выходить на аукцион», - считает председатель областного Правительства.

Принятие решений о КРТ по всем территориям планируется в конце текущего - начале следующего года.

 

 

 

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