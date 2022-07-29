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С начала года в Самарской области введено в эксплуатацию более 850 тысяч квадратных метров жилья

29 июля 2022 14:17
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Виктор Кудряшов провел совещание с региональным министерством строительства.

В четверг, 28 июля 2022 года, первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание с региональным министерством строительства. Участники встречи обсудили исполнение планов по вводу жилья, переселению граждан из аварийного жилья и обеспечению квартирами детей-сирот.

По информации министерства строительства Самарской области, с начала года по настоящее время введено в эксплуатацию 858 тысяч квадратных метров жилья, что составляет 46% от годового плана. Плановый показатель на первое полугодие составлял 827 тысяч квадратных метров, он полностью выполнен. Еще 492 тысячи квадратных метров область намерена построить в третьем и 681 тысячу – в четвертом квартале 2022 года.
Сегодня развитию строительной отрасли уделяет приоритетное внимание высшее руководство страны.

Снимаются административные барьеры, совершенствуется законодательство, разрабатываются и вводятся меры поддержки. Строительство становится одним из драйверов развития экономики. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ставит перед руководством строительного комплекса области задачу выполнить все планы и обязательства, взятые на себя регионом, и сохранить высокую динамику темпов ввода жилья. Глава региона также держит на особом контроле вопросы переселения из аварийного жилья и обеспечения жильем детей-сирот.
Эти вопросы детально рассмотрели на совещании у председателя областного Правительства. План по расселению граждан, проживающих в аварийном фонде, на этот год масштабный: 80 тысяч квадратных метров.

Выполнить программу предстоит в непростых условиях растущего рынка и высокого спроса на жилье, когда застройщики предпочитают реализовать его в короткие сроки, а не резервировать под нужды госпрограмм по фиксированным ценам. Однако многие из девелоперов откликнулись на призывы областного правительства и заключили долгосрочные контракты с муниципалитетами на продажу квартир, таким образом включившись в решение социальных задач.

«У нас есть ответственные застройщики с активной гражданской позицией, которые помогают нам в реализации госпрограмм. Мы им благодарны, и продумаем, как их поддержать и поощрить», - отметил Виктор Кудряшов.

Первый вице-губернатор напомнил, что областное Правительство уже приняло комплекс мер, призванных помочь муниципалитетам решить задачи по исполнению социальных программ: утверждена новая стоимость квадратного метра жилья, приняты нормативные акты, наделяющие муниципалитеты правом приобретать жилье для социальных нужд у единственного поставщика. Это также значительно упрощает процесс поиска и приобретения квартир для муниципалитетов, и их продажи - для застройщиков. Ускорить темпы расселения поможет досрочная контрактация – заблаговременное заключение договоров с девелоперами на приобретение жилья. Глава областного кабмина ранее поставил главам городов и районов задачу уже летом текущего года заключать контракты на 2023 и 2024-й.

По информации регионального министерства строительства, к настоящему времени в рамках исполнения программы по расселению из «аварийки», на 96% завершена контрактация на приобретение квартир на текущий год и более чем на 50% - на будущий год. Кроме того, заключаются первые контракты на покупку квартир в домах со сроком сдачи в 2024 году.

Отдельно участники совещания рассмотрели вопрос обеспечения жильем детей-сирот. В крупных городах также есть сложности с приобретением квартир для этой категории льготников, особенно на 2023-24 годы. Председатель областного Правительства поручил форсировать работу, подключить к поиску и подбору жилья на рынке подрядные организации.

«Это один из самых сложных вопросов в текущем году, но для нас обеспечение жильем детей-сирот остается первоочередной задачей. И, несмотря на всю сложность ситуации, мы не можем ее не выполнить», - подчеркнул в завершение Виктор Кудряшов.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

 

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