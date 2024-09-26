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Россиян хотят обязать оформлять дом в собственность сразу после постройки

26 сентября 2024 09:08
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Россиян хотят обязать оформлять дом в собственность сразу после постройки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обяжет граждан и организации ставить на учет здания и сооружения сразу после завершения строительства или реконструкции. Документ также запрещает использовать такие объекты до регистрации, пишет Коммерсантъ.

«Застройщик должен будет поставить такие объекты на кадастровый учет и оформить права на них … За несвоевременное оформление предусмотрят ответственность. Обязательная регистрация не коснется "режимных" объектов»,— говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сообщил, что инициатива позволит сократить число объектов, которые используются без регистрации в ЕГРН. Застройщики должны будут регистрировать права на объекты долевого строительства в течение 30 дней.

Регистрация прав на основании сделок, а также учет и регистрация прав на здания будут приостановлены, если границы земельного участка не установлены. Законопроект, как сказал Павел Крашенинников, упростит выдачу предписаний при обнаружении нарушений.

В пояснительной записке к документу сказано, что на территории каждого субъекта России есть от 1 тыс. до 5 тыс. жилых домов без регистрации, которые фактически используются гражданами. Правительство, которое выступило соавтором законопроекта, считает, что это создает угрозу для защиты прав граждан, которые построили дом за свой счет.

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