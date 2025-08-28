Я нашел ошибку
Билайн уже шесть лет поддерживает акцию «Дети вместо цветов»
В Самарской области ночью похолодает до +6
Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
XVII Всероссийская конференция водоканалов проходит в Самаре
В Тольятти столкнулись ЛАДА и мотоцикл
Метеорологи назвали регионы с сильными дождями осенью
В Самаре ГАЗель сбила велосипедиста
Система умных камер наблюдения в Жигулевском заповеднике помогает считать мигрирующих птиц
Россия за десять лет подросла на четыре этажа

28 августа 2025 11:11
141
Россия за десять лет подросла на четыре этажа

Почти на четыре этажа выросла за последние 10 лет средняя высота новостроек в РФ. Об этом сообщается в исследовании Единого реестра застройщиков (ЕРЗ), пишет Смотрим.

Лидером по высотности новостроек является Москва. Здесь средняя высота новых домов составляет 31 этаж. Затем в рейтинге следует Свердловская область, где высотность строящихся зданий достигает 24 этажей. В лидерах по возведению небоскребов также числятся Приморский край, Башкирия и Самарская область. Доля высотного жилья больше всего выросла в Москве, Ингушетии, Башкирии, Нижегородской и Астраханской областях.

По данным ЕРЗ, сейчас по стране 28% возводимых домов превышают по высотности 25 этажей. За минувшее десятилетие доля таких домов в России увеличилась на 2,6%. При этом высотные дома такой этажности стали строит на 15,5 чаще.

А вот Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались в лидерах снижения высотности возводимого жилья. Такая же ситуация сложилась и в Кировской области.

Составлен топ самых низких по строениям российских регионов. В первую пятерку по этому показателю вошли Алтай, Тыва, Магаданская область, Калмыкия и Чукотка. Сейчас среднестатистические многоквартирные дома на Чукотке не строятся выше пяти этаже. При этом по России малоэтажные здания до четырех этажей стали строить на 5,5% реже, а многоэтажные (9-18 этажей) – на 12,9%.

Вячеслав Федорищев сообщил, что пожар, возникший после утреннего прилета беспилотников, потушен
28 августа 2025  12:39
В Самарской области задерживаются поезда из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:44
В Самарской области ограничили мобильный интернет из-за атаки БПЛА
28 августа 2025  09:32
Самарская область подверглась атаке беспилотников
28 августа 2025  09:27
Сегодня будут курсировать бесплатные шаттлы до
27 августа 2025  11:42
