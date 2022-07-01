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Реализация проекта по строительству метрополитена в Самаре под контролем региональной власти

1 июля 2022 12:59
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Реализация проекта по строительству метрополитена в Самаре под контролем региональной власти

В Самарской области продолжается реализация проекта по комплексному развитию территории г.о. Самара со строительством метрополитена. Рабочее совещание на эту тему провел первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Участие в совещании приняли министр строительства Самарской области Николай Плаксин, министр управления финансами Самарской области Андрей Прямилов, врио министра имущественных отношений региона Игорь Андреев, представители государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства», администрации г.о. Самара.

Благодаря системной работе Главы региона Дмитрия Азарова и областного Правительства Самарская область вошла в число регионов, которым была предоставлена возможность реализации масштабных проектов с помощью механизма инфраструктурных кредитов. На проект по строительству станции метро «Театральная» выделены средства в объеме 10369,9 млн рублей. 

В настоящее время подписаны соглашения с Министерством финансов РФ и Министерством строительства РФ; заключены контракты на проектно-изыскательские работы. Получено положительное заключение государственной экспертизы по проекту на подготовительный период строительства. По инициативе Самарской области заключено дополнительное соглашение с Минфином России о перечислении средств бюджетного кредита в более ранние сроки, начиная с июня текущего года.

Срок завершения реализации проекта – 2024 год.

Подготовительный и основной этапы проекта включают подготовку территории, строительство стартовых котлованов в районе ст. Театральная и ст. Алабинская, стартового-демонтажного котлована, вентиляционной шахты, водоотливной установки на Самарской площади, перегонных тоннелей ст. Алабинская-ст. Театральная.

Планируемые сроки получения заключения государственной экспертизы на станционный комплекс станции Театральная – ноябрь 2022 года, заключения государственного контракта на строительно-монтажные работы – февраль 2023 года. Стоит отметить, что в ходе проектирования инженерных систем объекта предусмотрено приоритетное применение материалов и оборудования производства российских компаний.

В настоящее время сложности в реализации проекта отсутствуют.

Основной темой рабочего совещания в Правительстве региона стали вопросы оформления земель и переселения граждан из домов, находящихся в зоне строительства метрополитена. Жилые помещения здесь делятся на две категории: находящиеся в частной собственности и муниципальные. Сегодня принято 25 распоряжений об изъятии для государственных нужд земельных участков, на которых есть как объекты частной, так и объекты муниципальной собственности (59 помещений). В ближайшие две недели планируется подписание документов по оставшимся объектам.

Расселение муниципального жилья будет проходить по следующему алгоритму: министерство строительства приобретает помещения в государственную собственность субъекта, после чего министерство имущественных отношений передает их в муниципальную собственность органу местного самоуправления, который заключает с жителями договор социального найма на новое жилищное помещение, расторгая прежние договоры на старое жилье. 

Ведется работа с собственниками жилья, каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально. 

«Перед нами поставлена важная государственная задача. Гражданам необходимо разъяснять их права, оказывать всестороннюю помощь для реализации их прав. Максимальное внимание оказывать собственникам, имеющим единственное жилье, находящимся в трудной жизненной ситуации. В любом случае интересы людей будут соблюдены, ни один человек не останется без квартиры. При этом достойную компенсационную выплату получат и граждане, имеющие другое жилье», - подчеркнул председатель областного Правительства.

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