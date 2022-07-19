Проект перевода самарского ДК "Современник" под общепит получил поддержку

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Администрация Самары опубликовала заключение по результатам общественных слушаний, на которые выносился в том числе вопрос реконструкции ДК "Современник" под объект общественного питания.

Проект, очевидно, предусматривает надстройку дополнительных этажей, так как предельная высота обновленного здания заявляется до 19 метров, пишет Волга Ньюс.

На слушаниях на этот проект через сайт мэрии поступило 25 положительных и 12 отрицательных мнений. При этом большинство положительных мнений весьма лаконичны — в духе "Выражаю положительное мнение". Противники же реконструкции объекта дали куда более аргументированные отзывы и говорили о необходимости вернуть ДК прежние функции центра детского творчества и спортивных секций.

"Считаю необходимым вернуть здание в муниципальную собственность и открыть секции и кружки для детей, желательно бюджетные, так как в нашем районе практически нет спортивных секций и доп.образования для детей. В 46 школе, например, просто нет места для секций. Дети остаются без доступных спортивных и развивающих секций. Район после закрытия Современника стал одним из худших в этом плане", — написал один из участников слушаний.

ДК "Современник" относился к Заводу имени А. М. Тарасова" (ЗиТ). В 2002 г. он был выкуплен ГК "СОК", после чего в нем открылись кинотеатр и фудкорт. В 2008 г. кинотеатр был закрыт. В здании работали детские кружки, оно также действовало как концертная площадка.

Появлялась информация о планах глобальной перестройки объекта или строительства на его месте жилья. В 2013 г. ДК был выставлен на продажу за 100 млн рублей. В 2017 г. сообщалось, что в нем после ремонта откроется ресторан "Три оленя" самарского ресторатора Станислава Горчакова.

Несколько раз поднимался вопрос выкупа здания в собственность региона. Так, в 2013 г. заявлялось, что его собственники просят слишком высокую цену. В 2020 г. сообщалось, что власти региона направили собственнику здания запрос о его приобретении.