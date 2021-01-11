Продления улицы Авроры в Самаре придется ждать еще более 10 лет

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Специалисты РосдорНИИ, которые занимались созданием комплексной транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации, составили план по развитию дорожной сети. В нем прописаны сроки реконструкции и строительства дорог. Одним из пунктов является продление улицы Авроры.

Реконструкцию этой дороги в Самаре обсуждают уже несколько лет. Минтранс планирует построить проезжую часть от Московского шоссе до Ново-Садовой, тем самым соединив две главные магистрали города. При этом на Московском шоссе в районе Центрального автовокзала планируется строительство двухуровневой развязки. Выполнена она будет в виде тоннеля — аналогичные есть на пересечении Московского шоссе с проспектом Кирова и с Ракитовским шоссе.

За счет продления Авроры власти рассчитывают решить проблему загруженных поперечников — пробок должно стать меньше. Но ждать этого придется еще довольно долго.

— Строительство улицы Авроры от Московского шоссе до Ново-Садовой нужно запланировать на 2035 год, — указано в презентации РосдорНИИ, которую специалисты должны представить на ближайшем заседании градостроительного совета при губернаторе Самарской области.

Сами чиновники пока не определились со сроками строительства. Уже больше года подрядчик Минтранса разрабатывает проект продления Авроры. К тому же для строительства дороги потребуется изъятие земельных участков и снос зданий, пишет 63.ру.

Фото: Pixabay.com