Появилась информация о расселении людей из центра Самары, где построят станцию метро

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Появилась новая информация о расселении людей из центра Самары, где будут строить станцию метро «Театральная». Власти озвучили конкретные адреса, где предложат жилье людям, чьи дома попали в зону строительства.

— Сейчас уже определен список земель и объектов недвижимости для изъятия под строительство станций метро «Самарская» и «Театральная». Что касается непосредственно расселения, ожидается распоряжение правительства Самарской области. Жильцам муниципальных квартир предложат новое жилье размером не меньше занимаемой площади. Сегодня в рамках программ переселения предлагаются квартиры в новостройках в ЖК «Рассвет» на 18-м км Московского шоссе и в микрорайоне Волгарь в Куйбышевском районе, — сообщила замначальника отдела по переселению граждан из аварийного жилья депимущества Самары Анна Лихобабина.

Однако это касается только людей, которые занимают квартиры по договору социального найма. Собственникам квартир, как и сообщали раньше, предложат денежную компенсацию в размере рыночной стоимости.

Всего в зону строительства станции метро «Театральная» и тоннелей к ней в Самаре попали 113 земельных участков, на которых находятся 243 жилых, 11 коммерческих помещений и 11 индивидуальных жилых домов. Жителей всех этих домов будут отселять. В список попала и многоэтажка.

— Изъятие производится не ради последующего сноса, а в целях безопасности, из-за риска повреждения зданий при строительстве и эксплуатации метро. Новая станция метро не нарушит уникальный облик старой Самары, то, за что я сам люблю наш город и любят его жители, ради чего приезжают туристы. После завершения строительства будут реставрироваться объекты культурного наследия и ценные градоформирующие объекты, попадающие под расселение, они смогут использоваться как здания с нежилыми функциями — магазинчики, кафе, офисы и так далее. При этом возможен снос ряда не подлежащих восстановлению объектов, не являющихся памятниками архитектуры и не включенных в список ЦГФО. Но при этом никаких высоток на их месте не будет, так как эта часть города включена в границы исторического поселения (решение о его границах правительство области приняло в 2019 году), поэтому все объекты, расположенные в этом месте, должны будут соответствовать сложившейся исторической среде, — сказал председатель областного правительства Виктор Кудряшов.

«Театральная» завершит первую линию метро в Самаре. Новую станцию построят на улице Галактионовской, около Оперного театра. Конструкцию платформы сделают колонного типа, с двумя вестибюлями и тремя лестничными сходами, пишет 63.ру.