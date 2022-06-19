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Потенциальные покупатели теперь могут бесплатно пожить в новостройках
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Потенциальные покупатели теперь могут бесплатно пожить в новостройках

19 июня 2022 15:08
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Застройщики в регионах готовы предоставлять свои квартиры для тест-драйва.

Потенциальные покупатели теперь могут бесплатно пожить в новостройках — застройщики в регионах готовы предоставлять свои квартиры для тест-драйва потенциальным покупателям. Об этом «Известиям» сообщили в федеральной компании «Этажи».

«Мы провели переговоры с девелоперами и часть из них готова помимо традиционных шоурумов, где можно оценить квартиру с ремонтом, согласились запустить проекты по реальному тестированию квартир. Потенциальные покупатели смогут в реальности «примерить» на себя будущую квартиру, оценить качество строительства, шумоизоляцию, удобство района», — рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев.

Конкуренция за покупателей среди застройщиков сейчас высокая, поэтому уровень креатива в стимулировании продаж в ближайшее время будет только расти, уверен он.

Тест-драйв квартир пока не носит массового характера, но интерес к нему со стороны потенциальных покупателей квартир достаточно высокий. Мало того, такой вариант интересен для иногородних покупателей, которым не нужно нести дополнительные затраты на аренду жилья при приезде на просмотр.

 

Фото: pxhere

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