По итогам II квартала спрос на квартиры в новостройках в Самаре замедлился на 12%

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По итогам II квартала 2021 г. средняя стоимость покупки квартиры в новостройках увеличилась на 33% по сравнению со значениями предыдущего года (+9% в квартальном сравнении), выяснили эксперты Авито Недвижимости. Таким образом, приобретение новой квартиры в прошлом квартале в среднем по стране обходилось в 116 595 рублей за квадратный метр. На фоне растущих цен спрос начал стагнировать, а объем предложения сократился на 3%, сравнивая показатели II квартала 2020 г. и 2021 г. В Самаре средняя стоимость квартиры на первичном рынке составила 61 840 руб./кв.м, что превышает прошлогодние показатели на 24%, а отметки первых трех месяцев года — на 9%.

Во II квартале 2021 года (II кв. 2021 г. к II кв. 2020 г.) спрос на покупку квартир в новостройках стагнировал. Одновременно в течение квартала (II кв. 2021 г. к I кв. 2021 г.) его значения уменьшились на 15% в целом по стране. Прошлогодний покупательский бум снизился — многие успели воспользоваться выгодными предложениями еще в 2020 г., при этом отсутствие роста доходов населения стало еще одним сдерживающим фактором для увеличения спроса. В то же время ажиотаж, сохраняющийся длительное время на рынке, привел к вымыванию предложения: количество объявлений о продаже новых квартир сократилось на 3% год к году (-18% за квартал).

Ослаблению спроса также способствовало значительное повышение цен на первичное жилье. Так, средняя стоимость квартир в новостройках повысилась на 33% за год (II кв. 2021 г. к II кв. 2020 г.) и на 9% за квартал (II кв. 2021 г. к I кв. 2021 г.). Квадратный метр при этом в прошлом квартале в среднем по стране обходился в 116 595 рублей.

«Сейчас можно говорить о некоторой стабилизации на рынке купли-продажи первичной недвижимости. Спрос выровнялся до отметок прошлого года, что создало предпосылки для замедления темпов роста цен. В июне, судя по пользовательской активности, покупатели старались успеть приобрести жилье на старых условиях, что привело к снижению спроса в последние дни месяца и первые дни июля вплоть до -20%. Весьма вероятно, что в течение июля и августа значения потребительского интереса отскочат назад, в том числе благодаря сезонному росту. При этом, что касается программы льготной ипотеки, то для ряда регионов установленный лимит стоимости нового жилья в 3 млн рублей будет по сути эквивалентен ее отмене», — говорит Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости в Авито Недвижимости.

Интерес к приобретению новых квартир любой комнатности (одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные) остался на уровне предыдущего года, самыми востребованными из которых продолжают оставаться однокомнатные и двухкомнатные (74% в общей структуре спроса). Покупка студий стала востребованнее на 9%, чем годом ранее. При этом наиболее ощутимая динамика прослеживалась в сегменте помещений свободной планировки — +38% относительно значений II квартала 2020 г.

Спрос на покупку квартир на первичном рынке начал ослабевать во многих регионах страны. В Самаре спрос уменьшился на 12% за квартал и на 9% за год.

Уровень предложения увеличился в ряде городов, например, в Екатеринбурге (в 2,8 раза), Санкт-Петербурге (в 1,9 раза), Ростове-на-Дону (в 1,7 раза) и Москве (в 1,7 раза), сравнивая отметки II квартала 2020 г. и 2021 г. В Самаре объем предложения сократился на 1% за квартал и на 46% за год. Подробнее — в Табл. 2.