Около Фабрики-кухни в Самаре появятся крытый каток и гостиница

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Городские власти провели публичные слушания по проекту планировки территории в границах ул. Ново-Садовой, пр. Масленникова, Автобусного проезда и ул. Луначарского. Согласно заключению, они признаны состоявшимися. Участником слушаний стал лишь один житель города - собственник одного из гаражей в местном ГСК, он поддержал проект. Протокол направят для принятия решения главе города.

Напомним, согласно документации на территории хотят построить двухзвездочную гостиницу на 200 человек для спортсменов, крытый спортивный зал с футбольным полем размером 30х60 м, а также крытую ледовую арену с катком такого же размера. Кроме того, там планируют оборудовать две подземные парковки.

При этом стадион "Волга" с футбольным полем и трибунами, автоцентр, гаражи вдоль него и ул. Луначарского сносить не собираются. Также на месте останется весь комплекс фабрики-кухни, возле которой уже в этом году благоустроят территорию, установят фонтан и разобьют Сад баланса, пишет Самру.ру.