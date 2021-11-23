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Около 2 тысяч самарцев поддержали строительство детского епархиального центра у Ботанического сада

23 ноября 2021 09:53
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Около 2 тысяч самарцев поддержали строительство детского епархиального центра у Ботанического сада

Около 2 тысяч самарцев поддержали строительство детского епархиального центра у Ботанического сада. «Против» выступили 419 горожан.

Известно, что заявителем на публичных слушаниях выступила Самарская епархия Русской православной церкви (Московский патриархат). Речь идёт о земельном участке площадью более 2,6 тыс. кв. м. Высота стройки должна составить не более 35 м. Планируется, что здесь будет построен детский епархиальный центр. Подготовительные работы на площадке начались весной 2021 года.

Публичные слушания проходили в письменном формате и в очном. В итоге, письменные 1635 голосов «за» предоставила РПЦ. Также письменно поддержали стройку в Ботаническом саду ещё 19 самарцев.

На очных слушаниях 309 человек из 746 присутствующих выступили «за», 419 – «против».

Окончательное решение примет комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары, сообщает ГТРК Самара.

Фото: twitter.com/Sergeyev

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