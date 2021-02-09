Очередной подрядчик не уложился в сроки проектирования магистрали «Центральная» в Самаре

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Компания «Сфера» как минимум на три месяца сорвала сроки проектирования проспекта Карла Маркса в Самаре. Завершить проект ей полагалось до конца прошлого года, но, как стало известно «СО», он до сих пор не прошел госэкспертизу. Об этом пишет газета «Самарское обозрение» 8 февраля 2021 года.



2 ноября 2020 года минтранс заключил со «Сферой» контракт на сумму 46 млн рублей. «Сфера» — воронежская компания. Ей владеет Ольга Алимова, являющаяся также главным инженером проекта. Выполнить контракт «Сфера» должна была до 31 декабря 2020 года. Несмотря на такой короткий срок, в компании уверяли, что успеют.



Однако этого так и не произошло. Согласно сайту госзакупок, контракт все еще не исполнен, но документов об изменении его сроков, как, впрочем, и о штрафных санкциях со стороны минтранса, в карточке контракта не размещено. Стоимость исполненных и фактически оплаченных «Сферой» работ по подряду, согласно сайту госзакупок, составляет 10 млн рублей. В минтрансе не стали называть причин срыва сроков работ, на которые подрядилась «Сфера», отметив лишь, что документация скоро пройдет экспертизу — в течение первого квартала 2021 года.



«СО» ОНЛАЙН напоминает, что магистраль несколько раз проектировали — в очередной раз в 2016 году. Прошлый подрядчик — «Проектно-изыскательским институтом транспортного строительства «ЖелДорИзыскания» — сорвал работы на 819 дней.