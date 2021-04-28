Обманутых дольщиков в Самарской области станет больше

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Министерство строительства Самарской области инициирует изменения в региональный закон «О мерах государственной поддержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований участников долевого строительства». Об этом пишет газета «Самарское Обозрение» 26 апреля 2021 года.

Большинство поправок направлено на расширение условий, по которым человека могут признать пострадавшим участником долевого строительства.

После утверждения этих корректив обманутыми дольщиками смогут могут признавать тех граждан, что оплатили цену договора долевого участия не в полном объеме и с нарушением сроков и порядка ее оплаты. Или в состав потерпевших попадут лица, договор долевого участия которых оплачен посредством зачета взаимных требований по договорам поставки или подряда.

Другое изменение касается возможности выплат денежных компенсаций или предоставления жилого помещения вне проблемного объекта гражданам, ставшим жертвам двойных продаж.

Впрочем, не все меры направлены на расширение перечня критериев, по которым дольщика могут признать обманутым. Есть и прямо противоположные механизмы. В закон предлагается внести поправку, согласно которой больше невозможно признавать обманутыми дольщиками лиц, аффилированных застройщику, пишет Обозрение.

Этот проект уже прошел обсуждение с представителями региональной прокуратуры, правительства области, комитета по строительству губернской думы, а сейчас размещен для общественного обсуждения на сайте минстроя. Как сообщил «СО» врио министра строительства Самарской области Сергей Пичушкин, внесение на рассмотрение проекта закона в губернскую думу запланировано на май текущего года.