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Новый фельдшерско-акушерский пункт появится в Красноярском районе

19 июля 2021 15:11
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В селе Светлый ключ ведутся работы по возведению нового ФАПа.

В селе Светлый ключ Красноярского района в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения ведутся работы по возведению нового фельдшерско-акушерского пункта. Всего в этом году в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения в регионе будут возведены 19 фельдшерско-акушерских пунктов, 6 офисов врачей общей практики, 4 врачебные амбулатории

Уже подготовлено основание под размещение ФАП в селе Красноярского района, выполняется сборка каркаса.

«В этом году благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения новые условия для оказания медицинской помощи будут созданы для более 280 жителей села Светлый ключ и фельдшера, которая работает в селе уже 20 лет, - отметил главный врач Красноярской ЦРБ Александр Крятов. – Пока помощь жители получают в медицинском пункте, расположенном в приспособленном помещении. Но до конца года будет возведено новое модульное здание ФАПа. В прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в районе возвели также 2 фельдшерско-акушерских пункта и один офис врача общей практики». 

В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения также проводится  капитальный ремонт в детской поликлинике Красноярской центральной районной больницы.

 

Фото:   минздрав СО

 

Теги: Красноярский район новый ФАП

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