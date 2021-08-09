Новый Дворец Спорта в Самаре почти достроили

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Строительная готовность ледового дворца спорта на ул. Молодогвардейской приближается к 100%. Уже в сентябре новый спортобъект планируют ввести в эксплуатацию. Об этом сообщил представитель подрядной организации ВТС-9 в пятницу 6 августа в ходе видеоконференции с участием губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Четырехэтажное здание построено на месте снесенного дворца спорта ЦСК ВВС. После ввода в эксплуатацию в новом ледовом дворце будут проводить не только тренировки спортсменов и соревнования, но и концерты, турниры по шашкам и шахматам. Там разместят керлинг-центр, конференц-зал, тренажерный зал, зал для танцевальных занятий, универсальный спортзал с баскетбольными кольцами.

Спортивный объект рассчитан на 5 тысяч зрителей, пишет Самру.ру.

Фото: Pixabay.com