Новый детсад в Красном Яре начинает обретать форму

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В селе Красный Яр строители закончили фундамент и приступили к возведению несущих конструкций цокольного этажа нового детского сада, строительство которого ведется в рамках национального проекта «Демография», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным. Уже в конце этого года объект, рассчитанный на 250 мест (80 из них предусмотрены для детей ясельных групп), планируется ввести в эксплуатацию.

Самарская область активно участвует в реализации нацпроекта «Демография» и мероприятиях «Десятилетия детства». По итогам 2020 года в дошкольных образовательных учреждениях региона общее количество созданных дополнительных мест превысило 5 тысяч, из них более 50% для малышей до 3 лет. Создание групп для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет – задача, поставленная Губернатором Дмитрием Азаровым. «То, что мы уже сегодня делаем большой упор на открытие ясельных групп, должно создавать предпосылки для того, чтобы родители после рождения ребёнка имели возможность, если они примут такое решение, приступить к работе», – подчеркнул Глава региона.

Новый детский сад в с. Красный Яр будет трехэтажным с подвалом, котельной модульного типа, территорией для групповых игр, двумя спортивными площадками с резиновым покрытием. В самом здании разместятся музыкальный и физкультурный залы, кабинеты психолога и логопеда, 12 уютных групп для детей до семи лет. Для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья планируется установить лифт с целью комфортного доступа на каждый этаж. Дошкольное учреждение будет соответствовать всем современным требованиям для организации образовательного процесса.

Новый детский сад очень ждут жители села. За последние три года в районе родилось более 1500 малышей. «Строящийся детский сад обеспечит местами не только жителей Красного Яра. Опыт показывает, что воспитанниками часто становятся дети из ближайших сел и поселков, как это происходит у нас в построенном в прошлом году в рамках нацпроекта детском саде «Экоцветик» в с. Белозерки, – подчеркнул глава Красноярского района Михаил Белоусов. - Строительство социальных учреждений на территории района является приоритетным. Благодаря участию в национальных проектах и большой поддержке со стороны федерального центра, области и лично Губернатора Дмитрия Азарова, появляется возможность реализовывать такие масштабные проекты».

На сегодняшний день на объекте завершены работы по заливке фундамента здания и бетонированию колон подвала. Строители приступили к монтажу опалубки стен и плиты перекрытия подвала.