Новую станцию метро в Самаре построят как в СССР

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Через несколько месяцев в Самаре стартуют работы, с которых начнется возведение станции метро «Театральная».

Новая станция метро появится в районе площади Куйбышева. Открыть ветку планируется уже через два года. В первом квартале 2024-го. Строительство стало возможным благодаря полученным средствам из федерального бюджета. Это льготный кредит на сумму 10,5 млрд рублей.

«В следующем году начнем строительство последней станции первой линии метро - «Театральной». Берем жесткие обязательства - буквально за два года работы сделать. Темпы небывалые, жесткие обязательства. Говорю об этом, я привык за свои слова отвечать», - сообщил в эфире ГТРК «Самара» губернатор Дмитрий Азаров.

Дмитрий Азаров объяснил необходимость строительства «Театральной» тем, что она максимально далеко продлит единственную линию вглубь исторического центра города. И свяжет микрорайоны Безымянки, а также другие спальные и промышленные районы, с культурным, административным и деловым сердцем Самары.

В Самарской области уже утвердили документацию по планировке территории под строительство метрополитена. Соответствующее распоряжение подписал председатель регионального правительства Виктор Кудряшов.

Напомним, по проекту появятся два однопутных тоннеля в 1600 метров. Протянутся они под улицей Самарской - от Полевой до Ульяновской, а затем по Галактионовской от Вилоновской до Красноармейской, сообщает ГТРК Самара.